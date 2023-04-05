Последствия не порадуют: что будет, если оставил зарядку в розетке

Достаточно часто люди совершают действия, которые на самом деле могут им навредить. Например - оставляют зарядное устройство в розетках и удлинителях.
Можно ли оставлять пустую зарядку в розетке - для начала разберемся с этим
Многие слышали о том, что в розетках лучше не оставлять включенными никаких приборы, зарядное устройство в том числе.
Эксперты утверждают, что такое действие грубо нарушает правила техники безопасности и может привести к неприятным последствиям, о которых мы расскажем далее.
Что будет если оставил зарядку в розетке - к чему приведет плохая привычка
В квартирах и домах довольно часто, к сожалению, случаются пожары. Наиболее распространенная причина - короткое замыкание. А вот происходит оно зачастую именно потому, что к этому приводит оставленная в розетке зарядка. Как следствие - простая зарядка провоцирует пожар, если происходит скачок напряжения, а они сейчас - довольно частые.
Можно ли оставлять телефон на зарядке на ночь - также важно знать
Помимо прочего, в розетке также оставляют не только зарядное устройство, но и сам телефон на зарядке на долгий срок. Делать этого категорически нельзя. Всё дело в том, что полная зарядка негативно сказывается на емкости батареи гаджета. Из этого следует, что оставлять телефон на зарядке на ночь без специальных настроек - не советуют.
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