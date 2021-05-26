Последний звонок 2021: какого числа в каких областях и как пройдет / УНИАН

Последний звонок в 2021 году в Украине снова будет проходить в условиях карантина.

В разных городах торжественные линейки по случаю окончания учебного года пройдут в разные даты. К примеру, последний звонок 2021 Киев отпразднует в конце мая: мэр города Виталий Кличко уже пообещал, что столица не станет продлевать школьный учебный год на лето.

Последний звонок 2021: дата

В каждом регионе дата своя. Окончательное решение о дате и формате проведения линейки на последний звонок принимает директор каждой отдельной школы – однако ориентировочные даты следующие:

Для большинства школ Украины – 28 мая (эта пятница).

(эта пятница). Киев – 26 и 28 мая.

– 26 и 28 мая. Одесская область – 28 мая. Зрителей на выпускные вечера звать не будут.

– 28 мая. Зрителей на выпускные вечера звать не будут. Житомир – 28 мая.

– 28 мая. Черновцы – 29 мая. Накануне, 28 мая, в школах пройдет ВНО по математике.

– 29 мая. Накануне, 28 мая, в школах пройдет ВНО по математике. Запорожье – 31 мая (последним учебным днем будет 28 мая).

– 31 мая (последним учебным днем будет 28 мая). Львов – в основном 28 мая и 4 июня. Также ряд заведений поставили последние звонки на 10 и 14 июня.

– в основном 28 мая и 4 июня. Также ряд заведений поставили последние звонки на 10 и 14 июня. Харьковская область – 4 июня.

– 4 июня. Хмельницкая область – до 11 июня.

– до 11 июня. Черкассы и Тернополь – 8 июня.

и – 8 июня. Полтава – 9 июня (только для выпускников 11 классов).

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Последний звонок 2021: как отпразднуют во время карантина

В Министерстве образования и науки подчеркнули, что проводить школьные праздники можно лишь с соблюдением карантинных мер.

В частности, запрещается проводить праздничные мероприятия с участием большого количества людей (как учеников, так и родителей) – и на школьной линейке, и в закрытых помещениях.

Поэтому торжества рекомендуют устроить на открытом воздухе, а участникам – не забывать про маски и соблюдение социальной дистанции.

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