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Последний звонок 2021: какого числа в каких областях и как пройдет

26 мая 2021, 13:43

В разных городах торжественные линейки по случаю окончания учебного года пройдут в разные даты.

Последний звонок 2021 какого числа в каких областях и как пройдет
Последний звонок 2021: какого числа в каких областях и как пройдет / УНИАН

Последний звонок в 2021 году в Украине снова будет проходить в условиях карантина.

В разных городах торжественные линейки по случаю окончания учебного года пройдут в разные даты. К примеру, последний звонок 2021 Киев отпразднует в конце мая: мэр города Виталий Кличко уже пообещал, что столица не станет продлевать школьный учебный год на лето.

Последний звонок 2021: дата

В каждом регионе дата своя. Окончательное решение о дате и формате проведения линейки на последний звонок принимает директор каждой отдельной школы – однако ориентировочные даты следующие:

  • Для большинства школ Украины – 28 мая (эта пятница).
  • Киев – 26 и 28 мая.
  • Одесская область – 28 мая. Зрителей на выпускные вечера звать не будут.
  • Житомир – 28 мая.
  • Черновцы – 29 мая. Накануне, 28 мая, в школах пройдет ВНО по математике.
  • Запорожье – 31 мая (последним учебным днем будет 28 мая).
  • Львов – в основном 28 мая и 4 июня. Также ряд заведений поставили последние звонки на 10 и 14 июня.
  • Харьковская область – 4 июня.
  • Хмельницкая область – до 11 июня.
  • Черкассы и Тернополь – 8 июня.
  • Полтава – 9 июня (только для выпускников 11 классов).

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Последний звонок 2021: как отпразднуют во время карантина

В Министерстве образования и науки подчеркнули, что проводить школьные праздники можно лишь с соблюдением карантинных мер.

В частности, запрещается проводить праздничные мероприятия с участием большого количества людей (как учеников, так и родителей) – и на школьной линейке, и в закрытых помещениях.

Поэтому торжества рекомендуют устроить на открытом воздухе, а участникам – не забывать про маски и соблюдение социальной дистанции.

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последний звонок новости Украины
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