Последний звонок 2021: какого числа в каких областях и как пройдет

В разных городах торжественные линейки по случаю окончания учебного года пройдут в разные даты.
Последний звонок в 2021 году в Украине снова будет проходить в условиях карантина.
В разных городах торжественные линейки по случаю окончания учебного года пройдут в разные даты. К примеру, последний звонок 2021 Киев отпразднует в конце мая: мэр города Виталий Кличко уже пообещал, что столица не станет продлевать школьный учебный год на лето.
Последний звонок 2021: дата
В каждом регионе дата своя. Окончательное решение о дате и формате проведения линейки на последний звонок принимает директор каждой отдельной школы – однако ориентировочные даты следующие:
- Для большинства школ Украины – 28 мая (эта пятница).
- Киев – 26 и 28 мая.
- Одесская область – 28 мая. Зрителей на выпускные вечера звать не будут.
- Житомир – 28 мая.
- Черновцы – 29 мая. Накануне, 28 мая, в школах пройдет ВНО по математике.
- Запорожье – 31 мая (последним учебным днем будет 28 мая).
- Львов – в основном 28 мая и 4 июня. Также ряд заведений поставили последние звонки на 10 и 14 июня.
- Харьковская область – 4 июня.
- Хмельницкая область – до 11 июня.
- Черкассы и Тернополь – 8 июня.
- Полтава – 9 июня (только для выпускников 11 классов).
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Последний звонок 2021: как отпразднуют во время карантина
В Министерстве образования и науки подчеркнули, что проводить школьные праздники можно лишь с соблюдением карантинных мер.
В частности, запрещается проводить праздничные мероприятия с участием большого количества людей (как учеников, так и родителей) – и на школьной линейке, и в закрытых помещениях.
Поэтому торжества рекомендуют устроить на открытом воздухе, а участникам – не забывать про маски и соблюдение социальной дистанции.
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