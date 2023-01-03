"Последние месяцы Путина": астролог Росс назвал время смерти главы Кремля согласно пророчеству

Процесс свержения Путина с престола начнется в феврале 2023 года, но до его смерти еще нужно будет немного подождать.

Астролог Росс назвал время смерти Путина согласно пророчеству/ сайт Кремля, Главред

Российский диктатор Владимир Путин уже не переживет 2023 год. Существует пророчество, согласно которому после смерти понтифика Бенедикта XVI "сгинет царь Москвы и будет великое аплодирование". Это произойдет после Пасхи.

О таком пророчестве рассказал известный украинский астролог Влад Росс в эфире "Апостроф TV". Он также назвал месяцы в 2023 году, когда диктатор РФ может "отойти в мир иной".

По словам астролога, на возможную близкую смерть российского диктатора указывают планеты в его гороскопе. Так, у Путина черная луна входит в дом смерти как раз в мае-июне 2023 года, поэтому в эти месяцы глава Кремля как раз и может умереть.

Также в гороскопе Путина в дом смерти входит Марс. Эта планет связана с его свержением с престола, и этот процесс может начаться для него уже в феврале-марте, отмечает Росс.

Астролог также добавил, что смерть Путина может быть такой же, как у Усамы Бен Ладена. Его уход из жизни может предусматривать "томагавки" (американская многоцелевая высокоточная дозвуковая крылатая ракета большой дальности компании Raytheon – ред.), удары по всем его бункерам и уничтожение. При этом порох диктатора РФ могут развеять где-то в океане, чтобы даже могилы не осталось.

"Такое я вижу уничтожение. Поэтому Путина в 2023 году не будет существовать, поскольку в него включился последний годовой соляр", – отмечает астролог.

Напомним, бывший Папа Римский Бенедикт XVI скончался в субботу, 31 декабря. Он отошел из жизни в резиденции в Ватикане на 96-м году.

Напомним, постоянный представитель Польши в Организации Объединенных Наций Кшиштоф Щерский рассказал, как засадить диктатора РФ за решетку. Он подчеркнул, что если Запад будет пытаться сохранить лицо диктатору РФ, это станет последним гвоздем в гроб послевоенного порядка.

Ранее российский политолог Иван Преображенский отмечал, что Путина в 2023 году постигнет новая проблема. Хотя в целом россияне продолжат молча подчиняться путинскому режиму и смиренно будут переносить последствия санкций, на главу Кремля всё больше будут "нападать" матери, жены и другие родные российских оккупантов, погибших на войне против Украины. И он может запустить против них репрессии.

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