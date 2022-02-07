После скандального развода Вячеслав Узелков женится во второй раз

Вячеслав Узелков планирует женится во второй раз / instagram.com/uzelkov_official

42-летний профессиональный боксер и шоумен Вячеслав Узелков решил связать себя узами брака во второй раз.

С первой женой, Мариной Боржемской, боксер прожил 22 года, и разводился с ужасным скандалом, который широко освещали СМИ в 2018 году. От брака с Боржемской у Узелкова двое детей - Роберт и Оливия, связь с которыми спортсмен не поддерживает.

Летом 2021 года Вячеслав Узелков принял участие в шоу Одруження наосліп, так как, по его словам, был готов найти свою настоящую любовь. В пару спортсмену выбрали Юлию Черницкую - "фитнес-маму" четверых дочерей. Несмотря на то, что Черницкая и Узелков были давно знакомы, отношения не сложились - после проекта фитнес-мама назвала Узелкова своим врагом и "больным на голову".

Оправившись после неудачи с Черницкой, боксер в октябре 2021 года, поделился с фанатами новостью о том, что он уже нашел свою вторую половинку. Правда, свое личное на всеобщее обозрение выставлять не планирует.

Сейчас в Instagram Вячеслав Узелков сообщил, что женится на своей избраннице. На вопрос, куда он пропал из социальных сетей, боксер ответил трогательной картинкой с двумя целующимися малышами с лаконичной подписью: "Я женюсь".

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Вячеслав Узелков женится на таинственной избраннице менее чем через полгода после знакомства / instagram.com/uzelkov_official

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