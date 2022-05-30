Порошенко в третий раз пытается выехать из Украины: обратился к Зеленскому

Порошенко пытается выехать из Украины / УНИАН

Бывший президент Украины и народный депутат Петр Порошенко планирует в третий раз попытаться выехать из Украины. Он даже обратился к Владимиру Зеленскому, чтобы в этот раз ему никто не препятствовал в пересечении границы. Обращение он опубликовал на своей странице в Facebook.

Он утверждает, что он направляется на Конгресс и саммит Европейской народной партии. Порошенко считает, что прошлые его попытки выезда были незаконно сорваны.

"После того, как незаконно была сорвана моя поездка в составе официальной парламентской делегации на Парламентскую ассамблею НАТО, где я намеревался отстаивать предоставление Украине ПДЧ на саммите Альянса в этом году, надеюсь, что выводы сделаны и никто уже не будет препятствовать моему выезду в Роттердам", - написал Порошенко.

Он пытается заверить Зеленского в том, что оппозиция вместе с властью работает на укрепление Украины.

Порошенко сообщил, что планирует добиться:

предоставления Украине статуса кандидата на членство в ЕС уже в июне;

поддержки Украины в войне против России;

предоставления финансовой помощи Украине и одобрения "Плана Маршала 2.0" для послевоенного восстановления.

У Порошенко запланированы выступления на Конгрессе и саммите ЕНП, ряд встреч с руководителями ЕС, государств и правительств стран, лидерами европейских партий.

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Попытки Порошенко выехать из Украины

В 21.50 27 мая в пункт пропуска Рава-Русская во Львовской области прибыл Петр Порошенко, который является членом комитета Верховной Рады по вопросам интеграции Украины в Европейский союз, и 5 сопровождающих его людей.

Во время прохождения паспортного контроля была предоставлена копия распоряжения председателя Верховной Рады Руслана Стефанчука о командировке Постоянной делегации ВРУ в Парламенской ассамблее НАТО и работника аппарата ВРУ в Литовскую Республику для участия в весенней сессии ПА НАТО.

Как сообщают СМИ, в ходе проверки этого документа оказалось невозможным установить его действительность: не считывался QR - код.

В 23.50 экс-президент и сопровождавшие его люди вернулись на территорию Украины.

Уже на следующий день Порошенко попытался вновь выехать из Украины, однако ему снова отказали. Он утверждает, что его не выпустили, так как, по словам пограничников, он "предоставил не все документы".

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