Порошенко признался, какие "сигналы" получал перед возвращением в Украину

По словам политика, ему сообщили, что "с пониманием отнесутся к его решению не возвращаться в Украину"
Бывший президент и нардеп Петр Порошенко заявил во время сегодняшнего брифинга в Варшаве, что получил сигналы от окружения главы государства Владимира Зеленского не возвращаться в Украину.
"Я получил их (сигналы - ред.) от ближайших людей Зеленского, которые занимаются политтехнологическими сценариями поведения Зеленского", - заявил Порошенко.
По словам политика, ему сообщили, что "с пониманием отнесутся к его решению не возвращаться в Украину".
Порошенко также считает, что Владимир Зеленский сам себе навредит, если посадит его за решетку.
Он также выразил уверенность в том, что никакого ареста не будет. При этом он подчеркнул, что дело не в его депутатской неприкосновенности.
"Уверен, что Зеленский не сделает этого — не выстрелит себе в ногу. Нет оснований (для задержания — ред.), поэтому нечего комментировать", — ответил Порошенко.
Дело Порошенко
Бывшего президента Украины Петра Порошенко обвиняют в государственной измене. В деле речь идет о поставках угля из ОРДЛО и содействии террористическим организациям.
Когда 17 декабря 2021 года представители ГБР пытались вручить ему повестку по этому делу, Порошенко от них бежал. После этого его заметили в Стамбуле – он встретился с Вселенским патриахом. Потом Порошенко отправился в Варшаву, где находится до сих пор.
24 декабря СМИ сообщили, что в Офисе генерального прокурора подписали ходатайство об аресте Петра Порошенко. Сумма залога составляет 1 млрд. гривен.
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