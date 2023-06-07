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Порча или очищение: зачем люди оставляют соль под кроватью и на пороге

Ангелина Подвысоцкая
7 июня 2023, 17:01 обновлено 7 июня, 17:14
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Соль способна впитывать в себя разную энергетику и её используют для очищения. Но также её могут рассыпать для "наведения порчи".
соль, кровать
Зачем нужно оставлять соль под кроватью / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

В каждом доме есть своя энергетика. Каждый член семьи наполняет ею дом. Эта энергетика может влиять не только на настроение, атмосферу в доме, но даже на здоровье и материальное положение семьи.

Если в вашей жизни наступила черная полоса, то можно попробовать воспользоваться обычной солью, которая способна очищать энергетическое поле.

Большую часть времени мы проводим в комнате. Ведь именно там мы спим, отдыхаем. Лучшим вариантом будет, если вы разместите стакан с солью под своей кроватью.

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Зачем ставить стакан с солью под кровать

Если в месте нашего отдыха будет плохая энергетика, то, вероятнее всего, это будет влиять и на наше состояние. В таком напряженном и энергетически грязном пространстве человек не сможет полноценно и хорошо отдохнуть, на него будет постоянно "давить" эта негативная энергетика. По крайней мере так говорят эзотерики.

Стоит отметить, что в спальню вообще лучше не пускать посторонних людей. Также можно отгородить эту зону от чужих взглядов. Даже родственникам и друзьям не место в спальне. Сложнее, конечно, будет тем, у кого однокомнатная квартира или квартира-студия.

Эзотерики утверждают, что соль обладает сильной энергией и её часто используют во многих ритуалах. Такие ритуалы проводят на растущую Луну.

Если вы хотите привлечь в вашу семью деньги, то можно насыпать соль в емкость и поставить её под кровать. Эта соль должна постоять там минимум 24 часа. После этого её нужно достать, поблагодарить высшие силы за помощь и спустить соль в раковину или унитаз. Эта соль должна контактировать с водой.

Соль также способна впитывать в себя энергетику. Если вы хотите очистить свой дом от негативной энергетики, то нужно высыпать 2 столовые ложки соли в емкость и попросить, чтобы беда, грусть и другие невзгоды уходили. Также нужно призвать удачу и попросить усилить вашу защиту.

Этот ритуал можно проводить независимо от фазы Луны. Соль нужно поставить под кровать на 24 часа, после чего высыпать в раковину и смыть водой.

Этот обряд можно проводить раз в неделю. Он нейтрализует негативную энергию, а также оградит от плохих людей. Также эзотерики утверждают, что соль позволяет притягивать успешные дела и увеличивать доход.

Зачем сыпать соль на порог

Соль можно сыпать не только под кровать, но и на порог. В поверьях говорится, что соль на пороге может "жечь ноги" людям со злыми помыслами. Эзотерики рекомендуют прочитать молитву над солью, чтобы она мощно работала.

После этого ваша дверь будет закрыта для тех, кто желает вам зла или обладает негативной энергетикой, что может отразиться и на вас.

Также обращайте внимание на соль возле своего порога, если её рассыпали не вы. Нередко злые люди могут делать такой обряд, чтобы "навести на вас порчу". Если вы вдруг увидели подобное, то лучше смести её, читая молитву. Такую соль нужно выбросить и сделать то же самое со всем, что с ней соприкасалось.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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