Поразят окружающих объемом и легкостью: как сделать так, чтобы волосы были пышными

Пышные и объемные волосы- мечта практически каждой девушки. Такого эффекта можно добиться, если знать, как правильно мыть голову и не забывать о важных деталях.
Как мыть волосы чтобы они были объемные - советы на всю жизнь
Для того, чтобы волосы после мытья не становились тяжелыми, важно помнить, что шампунь необходимо наносить исключительно на прикорневую зону волос и кожу головы. Длина волос промоется тем, что будет стекать с корней. Также волосы становятся тяжелыми, если вы используете увлажняющие средства не только на концы, но и на длину волос.
Как сделать так чтобы волосы были пышными - первое и главное условие
Главное в объеме волос то, как вы их сушите. Очень важно стараться сушить волосы холодным воздухом. Это займет больше времени, однако структура волоса останется неповрежденной.
Для того, чтобы придать волосам объем - можно сушить их головой вниз. Таким образом корни приподнимутся и спустя некоторое время привыкнут находиться именно в таком положении.
Как сделать волосы пышными в домашних условиях - действенные советы
Если ваши волосы не склонны к объему, есть маленькие хитрости, которые помогут им стать более пышными. Для начала можно попробовать применить боковой пробор. Затем на особо важные случаи можно делать легкий начёс.
Как мы уже сказали выше - важно не наносить шампунь на длину волос, а увлажняющие средства на корень.
В том случае, если волос совсем тяжелый, попробуйте сделать стрижку слоями или объемное окрашивание.
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