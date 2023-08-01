Поразительная работа правого полушария: 3 самых креативных знака зодиака

Главред расскажет, у каких знаков зодиака сильнее, чем у других развито правое полушарие.

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3 самых креативных знака зодиака / коллаж: Главред. фото: pexels

Не секрет, что у человека есть два полушария мозга, которые отвечают за разное проявление человека. Астрологи рассказали, кто из знаков зодиака обладает сильным правым полушарием и может удивить любого творчеством и креативностью.

Также мы писали о том, как сложится личная жизнь знаков зодиака в августе в материале - Любовный гороскоп на август: Овну – недопонимания, Ракам – отдых вместе.

Изобретательные

Люди, рожденные под знаком Водолея, очень изобретательны. Они могут создавать замечательные произведения искусства, если решат реализовать множество идей в своей голове. Люди с доминирующим левым полушарием не могут понять эту уникальную способность и могут только мечтать о ней.

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Сильные в эмоциях

Сильная связь Близнецов со своими эмоциями является явным признаком того, что у них правое полушарие мозга работает сильнее. У вас много энергии и вы глубоко цените искусство, красивые вещи и очаровательных людей. Их интерес и любопытство быстро пробуждаются, и они любят все необычное и творческое.

Талантливые

Многие Стрельцы — талантливые художники. Обычно они хорошо владеют словами, и нередко становятся авторами и издают книги. У них также есть талант в области музыки, поэтому они часто работают со своим голосом или проявляют свои чувства в зажигательных текстах песен. Одна из их самых больших страстей — создавать красивые вещи.

Недавно мы рассказывали о том, что не все знаки зодиака отличаются верностью и преданностью, однако три представителя зодиакального круга могут удивить тем, как они относятся к своим близким людям.

Также мы писали о том, какие знаки из всех 12 представителей зодиакального круга отличаются работой левого полушария и опираются в соей жизни на логику, а не чувства.

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