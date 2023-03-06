Пора весеннего авитаминоза: как помочь организму справиться с недугом

В Украину пришла весна - период, когда многие ощущают авитаминоз. Как с ним бороться - читайте далее.

Как лечить авитаминоз в домашних условиях / коллаж фото pexels.com

Осень и зима забирают у человеческого организма практически все силы, поэтому по окончании февраля многие начинают чувствовать, что в организме не хватает энергии. Это распространенное самоощущение называют весенним авитаминозом. О нем сегодня и поговорим.

Почему весной начинается авитаминоз - причины недуга

Выше мы описали одну из причин весеннего авитаминоза - накопленные за лето в организме человека витамины и важные элементы за осень и зиму практически полностью выводятся из организма, после чего требуется пополнять их запас.

Помимо прочего, одной из причин является тот факт, что овощи, которые сохраняются с осени до весны или выращиваются в теплицах - теряют большое количество полезных веществ и, следственно - не могут отдать их человеку.

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Как понять что у тебя авитаминоз - первые симптомы

Весна - период и пора года, когда обновление природы дарит энергию, вдохновение и мотивацию жить, однако бывают случаи, когда вместо этого человек ощущает себя достаточно паршиво. Как правило - утомленно, сонливо. Это говорит о том, что в организме недостаток витаминов. Помимо этого, на авитаминоз могут указывать повышенная раздражительность, апатия, повышенный или слабый аппетит, и главное - сниженная работоспособность.

Как лечить авитаминоз в домашних условиях - первая помощь организму

Авитаминоз - последствие дефицита витаминов. Накопить их в организме можно не только с помощью лекарственных препаратов, но и более понятным способом. С приходом весны и плохим самочувствием, стоит попробовать принимать в пищу больше необработанных термически овощей, а особенно - зелени. Также овощи и фрукты желательно употреблять целиком, без нарезания, тогда вы минимизируете утрату витаминов.

Также стоит включить в рацион печень и морепродукты богатые Омегой-3.

Всё это необходимо выполнять каждый день, ведь витамины должны накопиться, чтобы эффект стал заметен.

Как помочь организму весной - общие правила хорошего самочувствия

Весной необходимо уделить своему организму как можно больше внимания. Начните с увлажнения - пейте больше воды, пользуйтесь скрабами для тела и увлажнительными средствами. Одним из самых важных факторов хорошего самочувствия является сон - режим и дисциплина ограничат организм от стресса и тревоги. Также важно как можно чаще дышать свежим воздухом, разнообразить физические нагрузки и исключить вредную пищу из рациона. Все эти простые правила помогут организму восстановиться в короткие сроки.

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