Пора генеральных уборок: 3 способа как легко и быстро помыть окна

В Украине уже вступила в свои права весна, а значит все хозяйки берутся за весеннюю генеральную уборку.

Как легко и быстро помыть окна / коллаж фото instagrsm

Неотъемлемой частью весенней уборки является и мытье окон. Для того, чтобы этот процесс был несложным и быстрым - нужно знать всего несколько способов, о которых мы расскажем далее.

Как правильно мыть окна, чтобы не было разводов - первый способ

Для того, чтобы помыть окна - необязательно иметь дома много специальных средств и приспособлений. Можно воспользоваться тем, что есть практически в каждом доме.

Главное в мытье окон - чтобы не осталось разводов, этого можно достичь используя следующий вариант средства: смешайте пол литра воды с чайной ложкой средства для мытья посуды и 70 мл уксуса.

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С помощью полученного средства необходимо оттереть все пятна на окнах, после чего смыть его водой и протереть насухо.

Как легко и быстро помыть окна - второй способ

Для того, чтобы мытье окон прошло быстро и легко, можно воспользоваться уже готовым средством или мыльным раствором. Готовое средство для мытья окон можно использовать с туалетной бумагой или салфетками. Мыльным раствором придется вымыть окна с помощью губки, смыть раствор мыла, после чего протереть их насухо.

Чем можно заменить жидкость для мытья стекол - третий способ

Для того, чтобы отмыть окна можно использовать то, что есть дома. А именно - стиральный порошок, хозяйственное мыло и средство для мытья посуды. Данное средство также может отмыть стекла и сами окна, однако потребуется потратить время на то, чтобы мыльный раствор смыть и завершить уборку насухо.

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