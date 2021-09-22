Попытка запугать Зеленского? Все, что известно о покушении на Шефира в Лесниках

Покушение на Шефира: все подробности / коллаж: Главред

Сегодня, 22 сентября, около 10 часов утра в селе Лесники в Киево-Святошинском районе Киевской области обстреляли автомобиль первого помощника президента Владимира Зеленского Сергея Шефира. В результате нападения ранен его водитель. Главред собрал все подробности события.

Как все происходило

Точно известно, что неизвестные выпустили по машине Шефира Audi A-8 10 пуль. Три из них попали в водителя, Шефир остался невредим. Сразу после нападения полицейские пересадили Шефира в служебный экипаж и отвезли в безопасное место. Стреляли из автоматического оружия калибра 7,62.

Audi Шефира / фото: Главред

Лобовое стекло автомобиля / Фото МВС

По информации СМИ, в машину осуществили выстрелы автоматной очередью из леса. Арахамия в коментарии журналистам заявил, что могли стрелять на одном из выездов с Лесников. В то же время, судя по нескольким видео с места события, автомобиль сейчас припаркован около магазина АТБ в Лесниках. Пулями повреждено лобовое стекло и левая сторона автомобиля, пробиты колеса.

Водитель Шефира сейчас в тяжелом состоянии в реанимации. Как сообщил нардеп Евгений Шевченко, мужчина при смерти.

Могли подумать, что за рулем Шефир

Как заявил Арахамия в кулуарах Рады, Шефир ездил с водителем в 50% случаев и часто садится за руль сам. Потому, вероятно, киллеры могли рассчитывать, что за рулем сам Шефир, и потому стреляли в того, кто за рулем. По другой версии, могли просто не попасть, говорит Арахамия.

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Реакция правоохранителей

В МВД проводят спецоперацию "Сирена" по розыску злоумышленников. Всех, у кого есть какая-либо информация об обстоятельствах покушения, просят сообщать в полицию на линию 102. По факту начали уголовное производство с предварительной квалификацией покушение на убийство двух и более лиц (ст. 115 УК).

Коллаж: Главред

Генпрокурор Ирина Венедиктова, которая выехала на место преступления, заявила, что злоумышленники таким образом "бросили вызов правоохранительной системе". Она призвала не "не спекулировать на этой теме и не заниматься выдумками" и заверила, что "правоохранители делают все возможное с целью установления лиц злоумышленников и их задержания".

Реакция Офиса президента

В ОП заявили, что напрямую связывают нападение с политикой Зеленского, направленной на снижение влияния крупного бизнеса на политические процессы в стране.

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"Очевидно, что это открытое, намеренное и крайне жёсткое нападение с применением автоматического оружия нельзя квалифицировать иначе, чем попытку демонстративного убийства ключевого члена команды", - заявил советник главы ОП Михаил Подоляк.

Сам Зеленский сейчас находится с визитом в США. Как рассказал его пресс-секретарь Никифоров, президенту среди ночи оперативно доложили о событии, и вскоре Зеленский даст заявление.

Зеленский обещает "ответку"

Зеленский из США записал видеообращение, в котором прокомментировал событие. Он заявил, что не знает, кто за этим стоит. Но обещает дать ответ.

"Кто за этим стоит - откровенно скажу, не знаю. Пока. Какие это силы - могут быть внутренние или внешние. Но силами не считаю их, потому что передавать мне "привет" выстрелами из лесу по автомобилю моего друга - это слабость. А вот ответ будет сильным. На прочность нашей команды это не влияет. На тот курс, который я выбрал со своей командой к изменениям и к детенизации нашей экономики, к борьбе с криминалитетом - крупными влиятельными финансовыми группами, это никак не влияет. А даже наоборот", - отреагировал президент.

"Попытка запугать президента"

Политолог Владимир Фесенко в комментарии Главреду заявил, что это, скорее всего, была попытка запугать Зеленского, ведь сам Шефир никому не мешает.

"Покушение именно на Шефира вызывает удивление - если бы кто-то хотел остановить авторов или инициаторов законопроекта об олигархах, надо было бы "бить" по другим людям. Шефир - незаметный, неконфликтный и это, казалось бы, последний человек в окружении президента, по которому могли бы совершать такие действия. Эти действия, как правило, делают люди, склонные к криминальным методам или люди, которые знают о методах спецслужб. Поэтому я больше склоняюсь к версии, что это действительно покушение не на Шефира, а предупреждение президенту Зеленскому и его ближайшего окружению. Это попытка запугать президента, возможно, в контексте законопроекта о деолигархизацию, или же это может быть связано с политикой санкций и рядом других вопросов", - заявил Фесенко Главреду.