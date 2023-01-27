Попытка – пытка: какие знаки зодиака совершенно несовместимы в любви

Астрологи рассказали кому из представителей зодиакального круга лучше даже не пытаться строить отношения, ведь они совершенно несовместимы ни в любви ни в браке.
Несовместимые знаки зодиака со Скорпионом - Стрелец
Эти два представителя зодиакального круга практически идентичны в характере и манере поведения. Они, как правило, не умеют справляться с эмоциями и любят быть лидерами. Такое положение вещей будет вызывать постоянное соперничество между знаками.
Несовместимые знаки зодиака с Девой – Водолей
Девы – очень спокойный знак, Водолей в свою очередь – любит гулять и веселиться. Понятие свободы, присущее Водолеям в отношениях с Девой будет ущемляться, а личные границы размоются, что сделают этот союз несчастливым.
Несовместимые знаки зодиака с Раком – Стрелец
Стрельцы сами по себе достаточно эгоистичны, Ракам такая манера поведения и темперамент не близки. Людям под этими знаками будет сложно выходить из конфликтов, ведь они всегда будут заканчиваться скандалами и криками.
Несовместимые знаки зодиака с Козерогом – Овен
Два знака, отличающиеся сильным стремлением к лидерству. Такие пары практически обречены на несчастье, единственный вариант – еще "на берегу" распределить все обязанности и следить за проявлением эмоций и характера.
Несовместимые знак зодиака с Близнецами – Телец
Тельцы – достаточно домашний знак зодиака, мечтающий о семейном уюте, чего не скажешь о Близнецах, которые любят развлекаться. В таких отношениях люди чувствуют очень сильное притяжение, но время показывает те различия, которые не позволяют им быть счастливыми вместе.
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