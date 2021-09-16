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Популярная косметологическая процедура может защитить от коронавируса? Ученые дали ответ

16 сентября 2021, 22:44

Доктор Доминик Батифол, ведущий автор исследования, и другие участники статьи предположили, что это может остановить инфекцию Covid.

коронавирус
Команда признала, что необходимы дополнительные исследования / Daniel Foster / flickr.com/

Он разработан для устранения морщин в среднем возрасте, но, согласно французскому исследованию, ботокс также может защитить людей от заражения Covid.

Исследователи заявили, что из почти 200 пациентов, которые прошли курс лечения до июля прошлого года, только двое имели признаки болезни.

Для сравнения они предположили, что 4,4% населения Франции уже были инфицированы этим вирусом, пишет The Daily Mail.

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Но эксперты охарактеризовали исследование как "чрезвычайно плохое" и настаивали на том, что оно ничего не доказало, обещает ли Ботокс какие-либо перспективы в борьбе с Covid.

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Ежегодно более миллиона британцев получают инъекции ботокса, а в США эта процедура еще более распространена.

Токсин, один из самых опасных известных науке, помогает уменьшить морщины, поскольку расслабляет мышцы лба.

Но он также используется по медицинским показаниям и назначается пациентам, страдающим мигренью и непроизвольным сокращением мышц, чтобы облегчить симптомы.

В исследовании приняли участие 193 пациента, три четверти из которых составляли женщины (146). В среднем им было за пятьдесят.

Все они получали ботокс от болезней, сообщила команда университетской больницы Монпелье.

За всеми добровольцами наблюдали в течение трех месяцев после того, как они получили инъекции, чтобы узнать, заразились ли они вирусом.

Ни один из участников не дал положительного результата на Covid, хотя было два подозреваемых случая.

У 53-летней женщины появились характерные симптомы после возвращения из поездки в Лас-Вегас, но ее анализ оказался отрицательным. 70-летняя женщина тоже заболела, но анализов у ​​нее не было.

Ни один из пациентов не был госпитализирован, писали эксперты в Журнале стоматологии, челюстно-лицевой хирургии.

Команда заявила: "Наши результаты показывают значительную разницу между количеством инфицированных людей в общей популяции и количеством пациентов, которым вводили ботокс, у которых проявлялись признаки Covid".

Они признали, что регион, из которого были выбраны пациенты, не был "одним из наиболее пострадавших" регионов Франции, "совсем наоборот".

Чтобы предположить, что ботокс может помешать Covid, команда указала на 64-летнюю женщину из Лозере на юге Франции, которая получила лечение. Они утверждали, что она не заразилась вирусом, несмотря на то, что он заразил всех в ее деревне.

Они также указали на 46-летнюю женщину, которая не заразилась Covid после того, как ее дочь дал положительный результат на вирус. Они не говорят, сколько лет было дочери и жили ли они вместе.

Ботулинический токсин работает, останавливая выброс нейромедиатора ацетилхолина, парализующего мышцы.

Доктор Доминик Батифол, ведущий автор исследования, и другие участники статьи предположили, что это может остановить инфекцию Covid.

Они указали на другие статьи, в которых предполагалось, что никотин блокирует рецептор, с которым связывается ацетилхолин, чтобы подтвердить их теорию.

Предыдущие исследования предполагали, что курильщики с меньшей вероятностью заболеют тяжелой формой Covid, если они были инфицированы, но с тех пор доказательства по этому поводу были неоднозначными.

Команда признала, что необходимы дополнительные исследования, чтобы определить, как ботокс может остановить инфекцию Covid.

Профессор Виллем ван Шайк, директор института микробиологии и инфекций Университета Бирмингема, раскритиковал исследование.

Он сказал MailOnline: "Эта бумага не может использоваться как доказательство, даже как слабое доказательство того, что ботокс может защитить от Covid.

"Золотым стандартом для определения того, является ли лечение эффективным для лечения или профилактики Covid, является проведение рандомизированного клинического исследования, в котором вы сравниваете лечение с плацебо. В этой статье ничего подобного не описывается ".

Профессор ван Шайк добавил: "Остальная часть статьи не дает многого с точки зрения механистического объяснения действия ботокса при заражении SARS-CoV-2 (вирусом, вызывающим Covid) и является весьма умозрительным".

Он сказал в Twitter: "Чрезвычайно плохие статьи о Covid продолжают публиковаться в рецензируемых журналах".

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