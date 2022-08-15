Поможет привлечь успех и деньги: что нужно сделать каждому знаку до конца 2022 года

Гороскоп на сентябрь 2022 / ua.depositphotos.com/

В несколько месяцев до конца года представителям зодиакального круга, чтобы достичь большого успеха и укрепить материальное положение нужно придерживаться простых советов.

О том, какие сюрпризы порадуют знаки в начале осени, читайте в материале: Гороскоп на сентябрь 2022: Близнецам – расставание, Весам – большой куш, Козерогам – знаки судьбы.

Овен

До конца 2022 гола Овнам нужно обратить внимание на налаживание новых знакомств. Эти деловые связи смогут сыграть решающую роль в вашем карьерном продвижении. Влиятельные люди помогут воплотить ваши проекты в жизнь.

Телец

В этом периоде Тельцам предстоит пройти цикл трансформаций как внешних, так и внутренних. Больше внимания стоит уделить вопросам здоровья, не пренебрегайте обследованием у специалистов, иначе могут обостриться хронические заболевания и вопросы картерного роста отойдут на второй план.

Близнецы

Близнецам стоит вынести на первый план общение с людьми. Не бойтесь становиться более открытыми, искренность и честность располагают к себе людей. Любая благотворительность в этом периоде вернется к вам бумерангом.

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Рак

Вторая половина года не лишена трудностей для Раков. Вам придется решать сложные задачи и распутывать клубок проблем. Расслабиться и вздохнуть с облегчением получится ближе к концу ноября. Вы сможете насладиться результатами вашего кропотливого труда.

Лев

Львам предстоит немножко поработать над терпимостью. Вы склонны выдвигать окружающим длинный список претензий. Такое положение вещей может отталкивать от вас людей. Проводите больше времени с друзьями и близкими, не оставайтесь надолго в одиночестве.

Дева

В этом периоде Девам предстоит расширять свои горизонты и избавляться от всего, что может тормозить ваше движение вперед. Не стоит ставить себя в рамки, они ограничивают необходимую вам свободу действий. Отказ от вредных привычек станет ценным вкладом в здоровье.

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Весы

Весам до конца года стоит почаще прислушиваться к подсказкам интуиции. Ваш внутренний голос подскажет верное решение и поможет понять, кто из вашего окружения достоин доверия, а от кого стоит держаться подальше.

Скорпион

До конца года Скорпионам необходимо распрощаться с мыслями о мести своим обидчикам, оставив все на усмотрение судьбы. Отбросив негативные мысли, вы сможете привлечь в жизнь позитивную энергию, а вместе с ней и заманчивые интересные предложения.

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Стрелец

В этом периоде Стрельцам стоит проработать два своих больших недостатка – лень и тщеславие. Чем более вы проявляете активность и инициативу, тем быстрее приблизитесь к воплощению желаемого. Будь то новая должность или стабильный заработок.

Козерог

До конца года Козерогам нужно больше внимания улелить своим хобби. При правильном подходе занятие для души сможет принести неплохой доход. Время искать в себе скрытые таланты.

Водолей

Во второй половине года перед Водолеями откроется масса новых возможностей и перспектив. Вы сможете достичь успеха в любой важной для вас сфере, определившись со своими истинными желаниями и правильно расставив приоритеты.

Рыбы

В конце лета и начале осени Рыбам стоит взять небольшую передышку. Сбавьте обороты и хорошенько отдохните. Пришло время отвлечься, чтобы осенью приступить к достижению целей с новыми силами.

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