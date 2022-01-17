Поможет ли клубника сжечь опасный жир на животе - комментарий ученых

Исследователи напомнили, что клубника содержит высокую концентрацию антоцианина — аминокислоты, которая снижает уровень вредного холестерина в теле.
Клубника, поскольку она богата клетчаткой, помогает организму сжечь очень опасный для организма висцеральный жир в районе живота. Об этом сообщает британский портал Daily Express.
Висцеральный жир, находящийся в области живота, нарушает баланс и функционирование гормонов, ухудшает чувствительность клеток к инсулину и способствует образованию тромбов, что приводит к проблемам с сердцем, а иногда и к ранней смерти. Однако растворимая клетчатка, по словам исследователей из медицинского центра Wake Forest Baptist, замедляет процесс попадания переваренной пищи из желудка в кишечник и тем самым помогает избавиться от висцерального жира.
"На каждые десять граммов растворимой клетчатки в день объем висцерального жира сокращается на 3,7% за период в пять лет. С другой стороны, рост уровня умеренной активности приводит к сокращению объема висцерального жира на 7,4% за тот же период времени", — говорят ученые.
Также исследователи напомнили, что клубника содержит высокую концентрацию антоцианина — аминокислоты, которая снижает уровень вредного холестерина и триглицеридов, помогая также контролировать вес.
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Напомним, ранее сообщалось о том, что неправильное употребление авокадо может привести к набору веса вместо ожидаемого похудения. Об этом заявил фитнес-тренер и диетолог Павел Терехов.
"Авокадо — это кладезь витаминов, микроэлементов и ненасыщенных жиров. Рекомендую употреблять с рыбой, сыром, зеленью и овощами. Отлично подходит для рациона вегетарианцев. Рецепт вкусного и сытного завтрака с авокадо: два тоста, половина авокадо, 70 граммов красной рыбы, 20 граммов мягкого сыра, зелень и овощи", — сказал он.