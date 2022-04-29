Помогут привлечь богатство и защитят от бед: главные талисманы для каждого знака зодиака

Какие камни-обереги подарят долголетие, уверенность в собственных силах и помогут привлечь в жизнь деньги и любовь.
Правильный талисман способен уберечь своего владельца от болезней, дурного ока и привлечь жизнь удачу. Как выбрать оберег по знаку зодиака, чтобы он принес счастье своему владельцу?
Гороскоп на май 2022 расскажет, кому из представителей зодиакального круга можно рассчитывать на повышение успехи в профессиональной деятельности и увеличение дохода, а кто сможет встретить того самого человека, который сыграет важную роль в жизни.
Талисманы по знаку зодиака помогут оградить своего владельца от несчастий, достичь успехов в любом деле и даже спасти жизнь.
Овен
Лучшими оберегами для огненных Овнов станут рубин, алмаз, аметист и сапфир. Рубин поможет унять боль воспоминаний, алмаз – камень, который поможет одержать победу. Сапфир и аметист подарят мудрость и рассудительность.
Телец
Изумруд, халцедон и хризопраз станут идеальными спутниками Тельцов. Эти камни смогут придать уверенности в себе, решительности, помогут улучшить материальное положение и справиться с эмоциональными потрясениями.
Близнецы
Камень агат станет для Близнецов магнитом привлечения денег, а берилл поспособствует решению семейных проблем и укрепления отношений. Чтобы болезни обходили стороной – выбирайте топаз.
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Рак
Надежным оберегом для Раков, который подарит и профессиональные успехи и защитит от бед, станет жемчуг. Лунный камень привлечет в жизнь любовь, а изумруд поможет восстановить душевное равновесие.
Лев
Топаз – камень, который привлечет в жизнь Львов мощные денежные потоки и укрепит материальное положение. Успехи в карьере может принести янтарь. Для людей творческих профессий хризолит станет талисманом, который обеспечит вдохновение и новые идеи.
Дева
Для того, чтобы встретить того самого человека, Деве необходимо выбирать нефрит. Карьеристам подойдет хризолит, который сможет повысить ваш авторитет. А яшма вернет спокойствие представителям знака стихии земли.
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Весы
Лазурит придаст Весам сил и уверенности в себе, поможет принять верное решение и избежать ошибок. Турмалин – это камень удачи, а аквамарин привлечет в жизнь любовь.
Скорпион
Черный опал сможет усилить внутренний голос Скорпионов. Вы сможете чаще полагаться на интуицию, принимая важные решения. Аквамарин отведет болезни и недуги, а гранат зарядит энергией для новых свершений.
Стрелец
Бирюза помогает привлекать удачу, а топаз – богатство, признание и большие профессиональные успехи. А хризолит придет на помощь, когда необходимо принять важное решение.
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Козерог
Оникс, рубин и малахит – тройка лучших оберегов для Козерогов. Оникс пригодится заядлым карьеристам, рубин тем, кто мечтает встретить свою вторую половинку, а малахит тем, кто хочет унять стресс и нервное напряжение.
Водолей
Аметист поможет людям творческого склада максимально раскрыть свои таланты, а также привлечет в жизнь удачу и благополучие, а циркон станет оберегом от бед и несчастий.
Рыбы
Аквамарин – главный талисман Рыб. Он помогает достичь финансового благополучия, уберечь от неприятностей и обеспечить долголетие своему владельцу. Если вы мечтаете о крепкой и счастливой семье – аметист поможет привлечь в жизнь любовь.
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