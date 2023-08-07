Помогите, спасите: почему кошки застревают на деревьях

Причина, по которой кошки застревают на деревьях, связана с их особенностями.

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Почему кошка не может слезть с дерева, / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Всем хорошо знакомо, насколько грациозно пушистые животные взбираются на любые возвышенности, но почему кошка не может слезть с дерева?

Несмотря на то, что кошки славятся своей проворностью и умением проникнуть в любое место, именно деревья доставляют им немало хлопот.

Почему кошки застревают на деревьях?

Когда кошка поднимается на дерево, её лапы и хвост помогают ей ловко продвигаться вверх. Однако когда дело доходит до спуска, ситуация меняется кардинально.

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Причина, по которой кошки застревают на деревьях, связана с особенностями их лап и физиологии. Когти кошек изогнуты таким образом, что обеспечивают опору при движении вверх по стволу дерева, но не могут удерживать тело животного при спуске. Во время спуска кошка не может так же легко закрепить свои когти в коре дерева, как при восхождении.

Часто случается так, что если кошку долго не освобождают, она сама спускается, используя свой хвост.

Когда кошка понимает, что ей трудно спуститься, она может испытывать страх и настороженность. В такой ситуации она предпочитает остаться на безопасной высоте до тех пор, пока не почувствует себя уверенно.

Что делать если кот застрял на высоком дереве?

Прежде всего, сохраняйте спокойствие. Кошка обычно знает, что делает, и, вероятно, найдет способ спуститься самостоятельно, как только почувствует, что это безопасно.

Однако, если вы беспокоитесь, можно попытаться привлечь её внимание, доброжелательно позвав или предложив вкусняшку, что поможет увлечь и сделать её более решительной.

Разумеется, молодые котята – это другая история, так как у них может не быть опыта и они будут мяукать, привлекая родителей. Тем не менее, решать вам – оказать помощь животному в панике или предоставить ему шанс усвоить урок самостоятельно. Ведь даже котёнок, в конечном итоге, покорит свой страх и спустится.

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