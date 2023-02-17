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Помнят все обиды и упиваются своей местью: имена женщин, которые не прощают предательство

17 февраля 2023, 17:05
Главред рассказывает, обладательницы каких имен не умеют забывать предательство, а потому обязательно отомстят в самый неожиданный момент.
девушка
Женщины с какими именами никогда не прощают предательство? / unsplash.com

Есть такие женщины, которые знают себе цену, а потому никогда не простят предательство. Как бы вы перед ними ни извинялись и ни умоляли на коленях, эти женщины никогда не изменят своего мнения. Более того, они будут долго упиваться своей местью, пока не уколят своего оппонента как можно больнее. Оказывается, что среди женских имен есть лишь пять, которые наделяют своих обладательниц злопамятностью. Главред рассказывает, обладательницы каких имен не умеют забывать предательство.

Безо всяких эмоций растопчет вдребезги

Обладательница этого имени видит людей насквозь, а потому окружающим очень трудно ее обвести вокруг пальца. Однако если кто-то и осмелится навредить Агате, то он будет жалеть об этом всю свою жизнь. Эта женщина никогда не простит плохого отношения к себе, а потому рано или поздно от нее следует ждать горькой мести. Властный характер позволяет Агате найти самые болезненные места у своего обидчика и без всяких эмоций растоптать его вдребезги.

Предателю лучше не попадаться на глаза

Женщина с этим именем с первого взгляда может показаться очень хрупкой и нежной. Она и будет такой до тех пор, пока кто-то ее не обидит. Если наступит такой момент, что кто-то предаст Ольгу, стоит ждать настоящей бури. Эта женщина просто так не оставит своего обидчика. Она выждет наилучшего момента и ударит туда, куда он даже не ожидает. Лишь после удачной мести Ольга будет жить как ни в чем не бывало. С этого момента предателю лучше не попадаться на глаза Ольге, поскольку рядом с ним она больше не будет доброй и нежной.

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Не привыкла показывать свои эмоции

Обладательница этого имени всегда улыбается, даже если в душе очень больно от предательства самого близкого человека. Она не привыкла показывать свои эмоции окружающим, а потому держится, как бы то ни было. Однако так просто своего обидчика Карина не оставит. Если предателем стала самая близкая подруга или любимый мужчина, то эта женщина найдет путь отомстить им. Могут пройти годы, пока у этой женщины назреет план мести. Лишь после всех просчетов Карина нанесет ответный удар. И этот удар будет очень болезненным.

Неожиданно наносит удар в спину

Женщина с этим именем очень эмоциональна, а потому ей трудно пережить измену. Тем более, если обидчиком оказался близкий человек. Ульяна даже может впасть в депрессию из-за такого удара в спину. Однако проходит время и эта женщина потихоньку приходит в себя. Теперь в ее душе нет ни крошки тревоги. Она решительно настроена ответить своему обидчику. И она отвечает. Спокойно, безо всяких эмоций. Ударяет в спину так, как когда-то ударили ее. Лишь после этого Ульяна возвращается к спокойной жизни.

Устроит "веселую жизнь" всем обидчикам

Обладательница этого имени очень добрая и общительная. Она всегда придет на помощь, если ее об этом попросят. У Яны от рождения лидерские качества, а потому она всегда во всем первая. Из-за этого кое-кто ей может очень сильно завидовать. В какой-то момент завистники показывают свое истинное лицо и коварно предают Яну. Однако от такого поворота событий эта женщина нисколько не падает духом. Она обязательно найдет удачный момент, чтобы устроить "веселую жизнь" всем своим обидчикам.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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