Помидорная ботва спасет от вредителей и станет идеальным удобрением: как ее использовать с пользой

Помидорная ботва спасет вредителей и станет идеальным удобрением / скриншот

После пасынкования томатов остается много ненужной зелени, но так кажется на первый взгляд. На самом же деле, оборванные пасынки можно с большой пользой применить в огороде.

Главред разбирался, как с пользой применить обрезанные листья и ветки томатов.

Делаем компост

Самое простое и популярное применение. Ботву томатов, как и любую другую зелень, можно просто закинуть в компостную яму. На следующий год вы получите полезное удобрение для почвы.

Настой из ботвы помидоров против вредителей

Ботва, как и все другие части помидоров, содержит в составе ядовитое вещество - соланин. Попадая в пищеварительную систему вредителей, вещество убивает их.

Читайте такжеБотву от редиски используют в народной медицине и кулинарии: в чем ее пользаНастой из ботвы помидоров можно использовать в борьбе с тлей, паутинным клещом, огневкой, гусеницами, муравьями и плодожоркой. Рецепт настоя томатной ботвы достаточно простой:

на 10 л воды потребуется 1 кг ботвы;

зелень заливаем водой и настаиваем ночь;

после добавляем немного жидкого мыла для лучшего прилипания;

опрыскиваем посадки от вредителей.

Обработку рекомендуется проводить несколько раз с интервалом в неделю. Однако на время цветения процедуру стоит приостановить, дабы не навредить будущему урожаю ядовитым настоем.

Ботва томатов против грызунов

Ботва томатов поможет защитить плодовые деревья и кустарники в саду от мышей. Измельченную зелень регулярно подсыпаем в приствольный круг растений. За зиму все это перегниет и дополнительно удобрит почву.

Делаем ценную золу

Из ботвы томатов, как и из любой другой зелени, всегда можно получить ценное калийное удобрение — золу, которой можно найти полезное применение в огороде.

Читайте такжеХрустящие огурцы в капустных листьях на зиму: невероятно простой рецептНо для этого подойдет только здоровая ботва. Она не должна быть поражена никакими грибками, болезнями, инфекциями и вредителями.

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