Пометки на упаковках обо всём расскажут: как правильно выбирать продукты

Для того, чтобы обеспечить себе здоровое будущее, важно научиться правильно выбирать продукты и читать пометки на упаковках.

Как правильно выбирать продукты / ua.depositphotos.com

Трудно встретить человека, который не хотел бы прожить долгую и здоровую жизнь. Однако это желание зависит только от самого человека и не редко от питания, которое он выбирает. Для того, чтобы обезопасить себя от попадания вредных веществ в организм, достаточно научиться выбирать продукты с хорошим составом. Как это сделать - читайте далее.

Как правильно выбирать выбирать продукты - обращаем внимание на маркировку

Маркировка продукции очень важна, с помощью неё можно узнать о продукте всю нужную информацию.

На что нужно привыкнуть обращать внимание:

состав

срок годности

наличие аллергенов

пищевая ценность

производитель

Как выбрать продукты с хорошим составом - что нужно обойти стороной

Состав продукта расскажет вам о том, насколько он полезен и наполнен химикатами. Научиться читать состав достаточно просто.

Что нужно запомнить:

Вид масла, жиры

Необходимо избегать трансжиры, жир специального предназначения, модифицированные и кулинарные жиры.

Аллергены

Если у вас или у вашего ребенка есть аллергия на определенные компоненты - ищите их в составе. Порой даже пометки "еко", "для детей" и "био" не гарантируют чистый состав.

Сахар

Иногда сахар маскируют под другие названия: крохмальная патока, мальтодекстрин или сахарная пудра. Если хоть один из этих продуктов стоит на втором месте в списке - значит, в продукте большое количество сахара.

Ароматизаторы

Любые ненатуральные запахи и вкусы - химические, лучше отдать предпочтение натуральным ароматизаторам.

Е-добавки

Вопреки распространенному мнению, не все буквы Е в составе - опасны. Некоторые из них безопасны. Узнать о каждой пометке Е можно с помощью приложения "Е-добавки".