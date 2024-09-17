Пользователи Apple массово жалуются на iOS 18: как обновление "убивает" iPhone

На платформе X (бывший Twitter) пользователи уже жалуются, что "жалеют об обновлении" и проблема довольно острая.

https://news.glavred.info/polzovateli-apple-massovo-zhaluyutsya-na-ios-18-kak-obnovlenie-ubivaet-iphone-10597940.html Ссылка скопирована

Пользователи Apple возмущены новым iOS 18 / Коллаж: Главред, фото: Reddit, фото: Apple

Вчера, 16 сентября, в 20:00 по киевскому времени, на всех смартфонах Apple, начиная с iPhone SE второго поколения, iPhone Xr и iPhone Xs, вышло последнее программное обеспечение новой версии iOS 18. Оно вышло как раз перед запуском iPhone 16.

Пользователи массово начали обновлять свои гаджеты, однако... столкнулись с разочарованием. Проблема с батареей удивила многих - производительность их устройств резко ухудшилась, пишет NY Post.

На платформе X (бывший Twitter) пользователи уже жалуются, что "жалеют об обновлении", ведь операционная система быстро разряжает батарею их смартфонов. Кроме этого, устройства теперь сильно перегреваются.

видео дня

"Я обновил программное обеспечение до iOS 18, и уровень заряда батареи резко упал. Прошел всего час после того, как я зарядил телефон до 80%, и не так уж и много его использовал, а сейчас уже осталось 67%", - написал один из пользователей.

Однако есть и другое мнение, что ситуация с батареей и обновлением является циклической, что это абсолютно нормально. И с iOS 17 возмущенные фанаты Apple жаловались на такие же проблемы со временем работы батареи.

"Установка новой ОС на iPhone запускает много процессов в фоновом режиме: от индексации до перекалибровки батареи, и это может длиться несколько часов или даже дней. Это не только потребляет энергию, но и перекалибровка батареи может создать впечатление, что батарея разряжается быстрее, хотя на самом деле это не так", - пояснил исследователь ZDNet Адриан Кингсли-Хьюз для Daily Mail.

Какие устройства совместимы с iOS 18? Кроме новеньких iPhone 16, обновить свой смартфон до новой версии также могут владельцы: iPhone XS / XS Max

iPhone XR

iPhone 11, 11 Pro / Pro Max

iPhone SE (2020)

iPhone 12, 12 mini, 12 Pro / Pro Max

iPhone 13, 13 mini, 13 Pro / Pro Max

iPhone SE (2022)

iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro / Pro Max

iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro/Pro Max.

Что сделать, чтобы меньше садилась батарея в телефоне?

Согласно данным ZDNet, пользователи смартфонов, которые обеспокоены этой проблемой, могут попробовать перезагрузить свои устройства и обновить приложения, чтобы исправить ситуацию. Еще одной рекомендацией является снизить яркость экрана, сбросить настройки сети, использовать "темный режим" или отключить функцию Wi-Fi Assist, которая автоматически переключается на мобильные данные, когда Wi-Fi работает медленно.

Что делает Apple? Apple - американская корпорация, разработчик персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, смартфонов, программного обеспечения и цифрового контента. Штаб-квартира расположена в Купертино, штат Калифорния, пишет Википедия.

Почему быстро садится батарея?

"Плохая работа батареи может указывать на ее изношенность, которую можно легко проверить в настройках iPhone во вкладке "Батарея". Замена батареи может решить проблему. В конце концов, проблема должна решиться со временем после завершения обновления. Иногда пользователям приходится ждать следующего обновления программного обеспечения, чтобы исправить ошибки", - объясняют эксперты.

Что будет в 18 iOS?

Долгожданное обновление iOS 18 позволяет пользователям больше настраивать интерфейс, отказавшись от сетки на главном экране и позволив размещать приложения где угодно, менять их цвета и размеры иконок. Также

В общем, iOS 18 обеспечивает больше гибкости и возможностей для персонализации, делает работу с устройством более удобной и безопасной, и поэтому стоит установки.

Презентация iPhone 16 - последние новости

Как известно, Apple готовит еще одну презентацию. Среди новинок будут первые компьютеры Mac с чипами M4, которые созданы для искусственного интеллекта.

Также Главред рассказал, как выглядят iPhone 16, наушники и часы, а также когда и за сколько можно купить. В модели будет даже включена новая тепловая конструкция для борьбы с перегревом.

Эксперты также рассказали, каким будет новый iPhone 16 от Apple, а также о ключевых характеристиках и особенностях, которые ожидаются в новой модели.

Другие интересные новости о смартфонах:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред