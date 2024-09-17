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Пользователи Apple массово жалуются на iOS 18: как обновление "убивает" iPhone

Даяна Швец
17 сентября 2024, 21:16
98
На платформе X (бывший Twitter) пользователи уже жалуются, что "жалеют об обновлении" и проблема довольно острая.
Обновление iOS 18
Пользователи Apple возмущены новым iOS 18 / Коллаж: Главред, фото: Reddit, фото: Apple

Вчера, 16 сентября, в 20:00 по киевскому времени, на всех смартфонах Apple, начиная с iPhone SE второго поколения, iPhone Xr и iPhone Xs, вышло последнее программное обеспечение новой версии iOS 18. Оно вышло как раз перед запуском iPhone 16.

Пользователи массово начали обновлять свои гаджеты, однако... столкнулись с разочарованием. Проблема с батареей удивила многих - производительность их устройств резко ухудшилась, пишет NY Post.

На платформе X (бывший Twitter) пользователи уже жалуются, что "жалеют об обновлении", ведь операционная система быстро разряжает батарею их смартфонов. Кроме этого, устройства теперь сильно перегреваются.

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"Я обновил программное обеспечение до iOS 18, и уровень заряда батареи резко упал. Прошел всего час после того, как я зарядил телефон до 80%, и не так уж и много его использовал, а сейчас уже осталось 67%", - написал один из пользователей.

Однако есть и другое мнение, что ситуация с батареей и обновлением является циклической, что это абсолютно нормально. И с iOS 17 возмущенные фанаты Apple жаловались на такие же проблемы со временем работы батареи.

"Установка новой ОС на iPhone запускает много процессов в фоновом режиме: от индексации до перекалибровки батареи, и это может длиться несколько часов или даже дней. Это не только потребляет энергию, но и перекалибровка батареи может создать впечатление, что батарея разряжается быстрее, хотя на самом деле это не так", - пояснил исследователь ZDNet Адриан Кингсли-Хьюз для Daily Mail.

Какие устройства совместимы с iOS 18?

Кроме новеньких iPhone 16, обновить свой смартфон до новой версии также могут владельцы:

  • iPhone XS / XS Max
  • iPhone XR
  • iPhone 11, 11 Pro / Pro Max
  • iPhone SE (2020)
  • iPhone 12, 12 mini, 12 Pro / Pro Max
  • iPhone 13, 13 mini, 13 Pro / Pro Max
  • iPhone SE (2022)
  • iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro / Pro Max
  • iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro/Pro Max.

Что сделать, чтобы меньше садилась батарея в телефоне?

Согласно данным ZDNet, пользователи смартфонов, которые обеспокоены этой проблемой, могут попробовать перезагрузить свои устройства и обновить приложения, чтобы исправить ситуацию. Еще одной рекомендацией является снизить яркость экрана, сбросить настройки сети, использовать "темный режим" или отключить функцию Wi-Fi Assist, которая автоматически переключается на мобильные данные, когда Wi-Fi работает медленно.

Что делает Apple?

Apple - американская корпорация, разработчик персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, смартфонов, программного обеспечения и цифрового контента. Штаб-квартира расположена в Купертино, штат Калифорния, пишет Википедия.

Почему быстро садится батарея?

"Плохая работа батареи может указывать на ее изношенность, которую можно легко проверить в настройках iPhone во вкладке "Батарея". Замена батареи может решить проблему. В конце концов, проблема должна решиться со временем после завершения обновления. Иногда пользователям приходится ждать следующего обновления программного обеспечения, чтобы исправить ошибки", - объясняют эксперты.

Что будет в 18 iOS?

Долгожданное обновление iOS 18 позволяет пользователям больше настраивать интерфейс, отказавшись от сетки на главном экране и позволив размещать приложения где угодно, менять их цвета и размеры иконок. Также

В общем, iOS 18 обеспечивает больше гибкости и возможностей для персонализации, делает работу с устройством более удобной и безопасной, и поэтому стоит установки.

Презентация iPhone 16 - последние новости

Как известно, Apple готовит еще одну презентацию. Среди новинок будут первые компьютеры Mac с чипами M4, которые созданы для искусственного интеллекта.

Также Главред рассказал, как выглядят iPhone 16, наушники и часы, а также когда и за сколько можно купить. В модели будет даже включена новая тепловая конструкция для борьбы с перегревом.

Эксперты также рассказали, каким будет новый iPhone 16 от Apple, а также о ключевых характеристиках и особенностях, которые ожидаются в новой модели.

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