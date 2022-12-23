Польза или вред: зачем по утрам люди пьют воду с содой

Раствор соды обычно принимают натощак один раз в неделю.
Соду часто используют для полоскания при боли в горле, при ранах и ожогах, но некоторые принимают ее по утрам вместе с водой. Такой напиток якобы улучшает самочувствие.
Для чего пьют воду с содой?
Считается, что раствор активизирует пищеварительный процесс, улучшает работу органов ЖКТ, очищает от шлаков и токсинов и хорошо отбивает аппетит. Для этого достаточно принимать раствор соды натощак один раз в неделю.
Также считается, что сода очищает стенки сосудов и снижает риски атеросклероза и инсульта.
Кому нельзя пить воду с содой?
- Людям с пониженной кислотностью желудка, имеющим в анамнезе язву.
- Сюда же относят повышенное давление, аритмию, высокий сахар в крови.
- Индивидуальная непереносимость продукта.
- Противопоказано такое лечение беременным.
- Употребление воды с содой может спровоцировать отечность и повышенное газообразование.
Важно! Перед употреблением такого раствора обязательно посоветуйтесь со своим лечащим врачом.
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Автор: Сергей Кущ