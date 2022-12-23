Польза или вред: зачем по утрам люди пьют воду с содой

Раствор соды обычно принимают натощак один раз в неделю.

Для чего пьют воду с содой / скриншот YouTube

Соду часто используют для полоскания при боли в горле, при ранах и ожогах, но некоторые принимают ее по утрам вместе с водой. Такой напиток якобы улучшает самочувствие.

Для чего пьют воду с содой?

Считается, что раствор активизирует пищеварительный процесс, улучшает работу органов ЖКТ, очищает от шлаков и токсинов и хорошо отбивает аппетит. Для этого достаточно принимать раствор соды натощак один раз в неделю.

Также считается, что сода очищает стенки сосудов и снижает риски атеросклероза и инсульта.

Кому нельзя пить воду с содой?

Людям с пониженной кислотностью желудка, имеющим в анамнезе язву.

Сюда же относят повышенное давление, аритмию, высокий сахар в крови.

Индивидуальная непереносимость продукта.

Противопоказано такое лечение беременным.

Употребление воды с содой может спровоцировать отечность и повышенное газообразование.

Важно! Перед употреблением такого раствора обязательно посоветуйтесь со своим лечащим врачом.

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