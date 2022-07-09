УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Польза и вред капусты: кому нельзя ее есть, а некоторым она поможет как лекарство

9 июля 2022, 07:30

Капуста положительно воздействует на систему пищеварения человека, но рекомендуется она не всем.

капуста
Какая польза от свежей капусты / Фото pixabay.com

Простая белокочанная капуста является одним из основных овощей, который найдется под рукой практически на каждой кухне.

В ней содержатся минеральные соли (сера, кальций, калий, фосфор), клетчатка, полезные жиры, лактаза, липаза, протеаза, витамин А, витамин В1, витамин С, а также другие ферменты и витамины.

Известно, что, например, в свежей белокочанной капусте содержится столько же витамина С, сколько в апельсинах и лимонах. Растение отличается высоким содержанием витамина P.

В чем польза капусты

Обратим внимание на то, что простая белокочанная капуста отличается низкой калорийностью (например, всего 28 калорий приходятся на 100 грамм овоща). При этом капуста положительно воздействует на систему пищеварения человека. Она позитивно влияет на метаболизм, а также является природным очистителем организма, помогая выводит шлаки, токсины и холестерин.

Кому нельзя есть капусту

В то же время капуста строго противопоказана для людей, которые подверглись оперативному вмешательству на желудочно-кишечном тракте. Объяснение простое – овощ не рекомендуется в ходе восстановления организма после операции. Противопоказана капуста для людей с панкреатитом. Еще один важный нюанс: капуста не рекомендуется для совсем маленьких детей в возрасте до двух лет.

Капуста как лекарство?

Издавна были известны полезные свойства капусты, которые помогали от различных болезней. Можно верить, или нет, но капусте приписывают положительные свойства при борьбе с бессонницей. Что лечит свежая капуста: утверждается, что овощ также способен успокаивать головные боли, лечить глухоту. А кроме того, капуста часто используется как действенный народный метод "с бодуна" - ей приписывают положительные свойства после алкогольных интоксикаций. Еще одно свойство – капусту как подорожник советуют прикладывали к ранам и фурункулам.

Какой вред от капусты

При употреблении капусты следует соблюдать определенные правила. Не стоит чрезмерно налегать на овощ, ведь вы рискуете заработать вздутие живота. Кроме того, это также чревато диареей и даже рвотой. Белокочанная капуста противопоказания: врачи запрещают употребление капусты людям, страдающим заболеваниями щитовидной железой, а также при острых желудочных патологиях и энтероколите.

Читайте еще:

капуста капуста квашеная
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

08:34

194 "двухсотых" и 3 склада боеприпасов: ВСУ сократили популяцию оккупантов на юге

08:07

РФ готовится к более масштабному наступлению, "оперативную паузу" использует как прикрытие – ISWВидео

07:30

Польза и вред капусты: кому нельзя ее есть, а некоторым она поможет как лекарствоВидео

07:17

Ракетный удар по Николаеву: произошли взрывы, над городом дымВидео

06:21

Чего ждать после отставки Джонсона: важные последствиямнение

Реклама
06:00

Россия начнет стирать Бахмут и Славянск так же, как Алеппо - интервью с Георгием ТукойВидео

05:39

Работа в Польше 2022 для украинцев: какие нужны документы и сколько платят

05:30

Чистит организм, укрепляет сосуды: в чем необычайная польза сливы и коварная опасность

05:01

Женский гороскоп на неделю 11-17 июля: Девам – сплетни, Весам – тревожные сны, Козерогам – удачаВидео

04:30

Адская жара возвращается: синоптик предупредил украинцев и назвал датуВидео

04:02

Военный эксперт рассказал, пойдут ли ВСУ летом в контрнаступление

03:45

"Лютый треш": перетянутая корсетом Королева спела с сыном, пока Тарзан еле встал с корточекВидео

03:10

Военный эксперт пояснил, почему русская армия поменяла технику ракетных ударов

02:40

Налетят проливные дожди и ударит холодина: синоптики анонсировали погодные аномалии в УкраинеВидео

02:05

Персик или нектарин: в чем польза фруктов и почему их нельзя есть людям с больным желудком

02:00

59-летняя Деми Мур шокировала фанатов снимками в купальнике

01:35

Помидоры поспеют за пару дней: как ускорить созревание томатов на грядкеВидео

01:22

Брэд Питт рассказал, что страдает необычайно редкой болезнью

00:51

Приметы на 9 июля: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

00:28

Тайное свидание: Пугачева провела неожиданную встречу в Юрмале

Реклама
08 июля, пятница
23:54

Уборка пыточных и нерабочий туалет: сын главы Запорожской РВА рассказал об ужасах плена

23:48

Виталий Козловский рассказал, как на 9 мая выступал в Москве

23:23

"Навешали россиянам, завалили танковую роту": Арестович рассказал об успехах ВСУВидео

23:22

У Собчак разглядели приличный беременный живот

23:03

Десантники из ВСУ "демилитаризировали" пять русских танков и захватили пленных

23:03

Защищая Украину от оккупантов погиб участник шоу Эксы Александр Стрыкаль

22:53

Российский музыкальный критик назвал российскую певицу, которая навсегда покинула РФ

22:33

Россияне вербуют в тюрьмах зэков на войну с Украиной - ГеращенкоВидео

22:30

Не только HIMARS: Украина получит от США новый пакет военной помощиВидео

22:29

Олег Жданов. Мощный потенциал Украины в ракетостроенииВидеоблоги

22:15

Россия умерла, культура умерла: российский режиссер и драматург высказался о родине

22:13

Психологическая помощь в условиях войны: простые и важные советы экспертаВидео

21:48

Восстановление дорог: сколько нужно средств и что отстроят в первую очередьВидео

21:46

"Абсолютная чушь". Данилов опроверг слухи о конфликте Зеленского с ЗалужнымВидео

21:22

Молодая жена Макаревича на тропических островах показала, как выглядит через три месяца после родов

21:11

"Зачем мертвецу 300 тысяч рублей?": россияне активно "косят" от призыва в русскую армию - ReutersВидео

21:08

Огонь по центрам управления и складам: в ОП рассказали о переломе в войне с РФВидео

20:34

"Украинская ночь настанет - вас похоронит": партизаны передали мощный "привет" коллаборантам

20:31

Данилов допустил компромисс по возращению Крыма и напомнил о "развале России"Видео

20:10

Мобильную связь восстанавливают во время войны: стало известно, в каких условияхВидео

Реклама
20:10

Приметы на 10 июля: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

20:07

Начался отсчет времени: экстрасенс рассказал о сроках завершения войныВидео

20:03

Как помочь человеку пережить тяжелую утрату: советы психотерапевтаВидео

19:58

Россияне жалуются на безразличие Путина к огромным потерям в Украине - разведкаВидео

19:49

Штурм РФ захлебнулся: на Донбассе ВСУ "покрошили" оккупантов, у врага потериВидео

19:40

Последними в заложниках останутся белорусымнение

19:33

Умер основатель легендарной рок-группы Nazareth - гитарист и автор песен Мэнни ЧарлтонВидео

19:29

В США экс-супруг жестоко лишил жизни украинку-патриотку: сиротами остались трое детей

19:10

"Ждать мы не будем": у Путина дерзко угрожают Литве из-за блокады КалининградаВидео

18:53

Морг завален телами оккупантов: новые детали удара ВСУ по позициям РФ в МелитополеВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять