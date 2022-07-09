Польза и вред капусты: кому нельзя ее есть, а некоторым она поможет как лекарство

Какая польза от свежей капусты / Фото pixabay.com

Простая белокочанная капуста является одним из основных овощей, который найдется под рукой практически на каждой кухне.

В ней содержатся минеральные соли (сера, кальций, калий, фосфор), клетчатка, полезные жиры, лактаза, липаза, протеаза, витамин А, витамин В1, витамин С, а также другие ферменты и витамины.

Известно, что, например, в свежей белокочанной капусте содержится столько же витамина С, сколько в апельсинах и лимонах. Растение отличается высоким содержанием витамина P.

В чем польза капусты

Обратим внимание на то, что простая белокочанная капуста отличается низкой калорийностью (например, всего 28 калорий приходятся на 100 грамм овоща). При этом капуста положительно воздействует на систему пищеварения человека. Она позитивно влияет на метаболизм, а также является природным очистителем организма, помогая выводит шлаки, токсины и холестерин.

Кому нельзя есть капусту

В то же время капуста строго противопоказана для людей, которые подверглись оперативному вмешательству на желудочно-кишечном тракте. Объяснение простое – овощ не рекомендуется в ходе восстановления организма после операции. Противопоказана капуста для людей с панкреатитом. Еще один важный нюанс: капуста не рекомендуется для совсем маленьких детей в возрасте до двух лет.

Капуста как лекарство?

Издавна были известны полезные свойства капусты, которые помогали от различных болезней. Можно верить, или нет, но капусте приписывают положительные свойства при борьбе с бессонницей. Что лечит свежая капуста: утверждается, что овощ также способен успокаивать головные боли, лечить глухоту. А кроме того, капуста часто используется как действенный народный метод "с бодуна" - ей приписывают положительные свойства после алкогольных интоксикаций. Еще одно свойство – капусту как подорожник советуют прикладывали к ранам и фурункулам.

Какой вред от капусты

При употреблении капусты следует соблюдать определенные правила. Не стоит чрезмерно налегать на овощ, ведь вы рискуете заработать вздутие живота. Кроме того, это также чревато диареей и даже рвотой. Белокочанная капуста противопоказания: врачи запрещают употребление капусты людям, страдающим заболеваниями щитовидной железой, а также при острых желудочных патологиях и энтероколите.

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