Польза и вред грецких орехов: раскрываем все секреты суперфуда

Расскажем о 4 причинах, чтобы отказаться от грецких орехов.

Сколько можно есть грецких орехов в день / pixabay.com

Польза грецких орехов известна всем. Их считают панацеей от всех заболеваний и самым богатым витаминами продуктом - суперфудом. Орехи начали исследовать и задаваться вопросом, сколько грецких орехов можно есть в день, 8000 лет назад. Современные ученые и медики знают о пользе орехов и их норме все.

В чем польза грецких орехов

В ядрах содержится действительно много полезных для организма витаминов, микро- и макроэлементов - витамины группы B, витамины A, E, K, аскорбиновая кислота, калий, фосфор, магний, кальций, медь, цинк, селен, натрий, марганец.

Употребляя в пищу грецкие орехи, человек получает 36% суточной нормы витамина B6, который препятствует старению, 29% тиамина, выполняющего одну из главных ролей во всех обменных процессах и способствующего развитию мышц.

Кроме того, задаваясь вопросом, чем полезен грецкий орех, стоит знать, что это очень калорийный продукт. В небольшой порции очищенных от скорлупы ядер содержится 654 Ккал, 16 г белков, 60 г жиров, 11 г углеводов, 6 г пищевых волокон, 3,8 г воды. Также в грецких орехах содержится полиненасыщенные жиры Омега-3. Они играют важную роль в работе сердца и прочности стенок сосудов.

Употреблять ядра нужно, зная, какие болезни лечит грецкий орех. Благодаря такому богатству полезных витаминов и микроэлементов грецкие орехи являются незаменимым ингредиентом в народных средствах, призванных укрепить сердце, сосуды, иммунитет. Активно применяются такие средства в качестве профилактики простудных и инфекционных заболеваний.

Также грецкие орехи показаны при лечении сахарного диабета ІІ типа. Они помогают контролировать уровень инсулина в крови, а также защищают сердце и сосуды. Богатый состав ядер делает их полезными при профилактике онкологических заболеваний. Главную роль в этом играют антиоксиданты, которыми так богаты орехи.

Кому нельзя есть грецкие орехи

При всем богатстве витаминами и полезными веществами есть случаи, когда грецкие орехи запрещено употреблять в пищу. Существуют 4 причины, чтобы отказаться от ядер:

Аллергия на орехи или белок – могут развиваться разнообразные аллергические реакции и анафилактический шок в том числе. Экзема, псориаз, нейродермиты – даже небольшое количество орехов может вызвать обострение этих состояний. Расстройства и патологии работы кишечника – в результате употребления орехов возможно развитие колита. Ожирение – грецкие орехи отличаются высокой калорийностью, поэтому при высоких степенях ожирения от них лучше отказаться, не утяжеляя рацион лишними калориями.

Здоровым во всех отношениях людям также не стоит превышать суточную норму, так как возможно развитие стоматитов (раздражение на слизистой рта), воспаление гланд, спазм мозговых сосудов, а также диатез. Чтобы не превысить норму, следует знать, сколько орехов можно в день употреблять в пищу без ущерба для здоровья.

Грецкие орехи: сколько можно есть в день

Вопрос о том, сколько грецких орехов можно есть в день, беспокоит многих и не только из-за калорийности продукта, но и из-за возможных аллергических реакций. Как и во всем нужно соблюдать умеренность. Считается, что не принесут вред грецкие орехи в количестве 5 половинок ядер в день. Этого количества продукта достаточно, чтобы в организм поступили полезные вещества и не вызвать неприятных ощущений.

Вам будет интересно: