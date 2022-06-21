Польза чеснока: ТОП-10 полезных свойств и главные противопоказания

Чтобы извлечь из ароматного продукта максимум пользы, нужно знать секреты его правильного употребления.
Польза чеснока для здоровья – не миф и не выдумка коварных родителей, чтобы скормить своему чаду что-то невкусное. Этот овощ высоко ценят во многих сферах – от кулинарии, до косметологии, однако наиболее ценные свойства он демонстрирует именно в вопросах, которые касаются здоровья человека.
Так что отмахиваться от чеснока из-за его резкого запаха не стоит – в каждом маленьком зубчике хранится невероятное количество полезных веществ, которые будут поддерживать ваш организм в тонусе.
К чему приводит регулярное употребление чеснока, кому стоит избегать этого ароматного продукта, а также как его есть, чтобы извлечь максимальную пользу, читайте далее.
Чем полезен чеснок? Пищевая ценность
С употреблением каждого зубчика чеснока в организм попадают витамины C, B6, B1, B2, B3, B5, B9; микроэлементы кальций, калий, фосфор, селен, магний, натрий, цинк, железо и марганец. Также естественным антиоксидантом является аллицин – вещество, которое содержится в эфирном масле чеснока.
Кроме того в 100 г чеснока:
- углеводов - 33 г;
- жиров - 0 г;
- пищевых волокон - 2 г;
- белка - 6 г;
- пищевая ценность – 149 кал.
Полезные свойства чеснока
1. Укрепление иммунитета + снижение частоты простудных заболеваний
Ежедневное употребление чеснока снижает в среднем вероятность заболевания ОРВИ на 63%. Это не убережет от простуды на все сто – вероятность подцепить сезонную хворь все же есть. Однако аллицин, содержащийся в чесноке, значительно облегчает симптомы и сокращает срок активной стадии заболевания (около 1.5 дней вместо 6). Такой результат достигается за счет улучшения функционирования иммунных клеток в организме.
2. Снижение кровяного давления
Регулярный прием чеснока в пищу рекомендуют гипертоникам, как сосудорасширяющее средство. Для снижения артериального давления рекомендуют употреблять по 4 зубчика ежедневно. Меж тем стоит помнить, что пахучий овощ ни в коем случае не является заменой лекарств, которые прописывает врач. Более того, перед тем, как употреблять чеснок или препараты на его основе, стоит предварительно проконсультироваться со специалистом.
3. Снижения уровня холестерина
Такая же ежедневная доза (2-4 зубчика) уменьшает уровень холестерина (липопротеина низкой плотности) на 10-15%. Наибольшая эффективность достигается через 8 недель регулярного употребления чеснока.
4. Уменьшение вероятности развития проблем с памятью и деменции
Чеснок содержит множество полезных антиоксидантов, которые помогают клеткам мозга бороться со "старением", мутациями и повреждениями. Таким образом, добавление чеснока в свой ежедневный рацион может послужить неплохим подспорьем организму в противостоянии развитию старческого слабоумия и болезни Альцгеймера.
5. Уменьшение уровня сахара в крови
В качестве дополнительной терапии врачи рекомендуют каждый день есть чеснок людям с диабетом 2 типа. Заметный эффект наступает через 14 дней после регулярного приема овоща. Впрочем, лечиться ароматной добавкой следует с особой осторожностью, после предварительной консультации с врачом.
6. Оказание тонизирующего эффекта
Ученые не уверены, повышает ли чеснок выносливость организма в целом, однако в симптоматическом снижении физической усталости организма овощ показывает высокую результативность. Также он повышает работоспособность. Такой способ улучшения самочувствия особенно эффективен в холодное время года.
7. Снижения риска развития желчекаменной болезни
Высокое содержание жиров в ежедневном рационе может привести к образованию камней в желчном пузыре. Разжижению желчи способствует ряд полезных веществ, которые попадают в организм вместе с чесноком. Таким образом всеми любимое сало с чесночком – это не только вкусно, но еще и полезно.
8. Защита печени от токсинов
Чеснок – естественный гепатопротектор, способствующий выработке печеночных ферментов. Он помогает печени перерабатывать токсины от лекарственных препаратов (например, антибиотиков) и тяжелых металлов, которые могу попасть в организм с пищей (морская рыба и морепродукты, картофель и бахчевые).
9. Улучшение гигиены ротовой полости
Как бы парадоксально это не звучало, но употребление чеснока способствует избавлению от неприятного запаха изо рта. Пахучий овощ имеет сильные антибактериальные и противогрибковые свойства: он помогает поддерживать чистоту зубов, противостоит образованию отложений на эмали, снимает воспаление с десен и снижает риск развития кариеса.
10. Защита кожи
Красота и здоровье кожного покрова – еще одна из причин не пренебрегать чесноком при приготовлении пищи. Полезные вещества стимулируют естественную выработку коллагена и эластина, которые насыщают кожу и помогают сохранить ее упругость и здоровый цвет, и, как бонус, дают защиту от фотостарения. При этом стоит помнить, сок чеснока, препараты и косметические средства на его основе могут привести к ожогам на коже. Поэтому перед использованием важно проконсультироваться с врачом.
Как правильно есть чеснок?
Несмотря на очевидную пользу чеснока, есть его в безграничных количествах не рекомендуется. Специалисты подчеркивают – в день взрослому человеку стоит съедать не более 15 грамм, что в среднем составляет 4 зубчика. Детям до 7 лет есть чеснок нужно в умеренных количествах.
Наибольшую пользу, как и большинство овощей, приносит чеснок в сыром виде. При термической обработке разрушается ряд эфирных масел и полезных веществ, которые можно из него почерпнуть.
Кому нельзя есть чеснок? Противопоказания
При всей очевидной пользе, которую несет в себе ежедневное употребление ароматного овоща, стоит помнить, кому нельзя есть чеснок:
- людям с нарушениями свертываемости крови
- людям с проблемами с ЖКТ и нарушениями пищеварения
- гипотоникам (с пониженным кровяным давлением)
- людям с гипогликемией (низким уровнем сахара в крови).
Кроме того употреблять чеснок в пищу рекомендуют очень умеренно беременным и кормящим грудью, а также детям до 7 лет. Также стоит отказаться от чеснока, если вам предстоит хирургическое вмешательство любой сложности. В целях безопасности стоит прекратить употребление чеснока за 2 недели до плановой операции, дабы избежать высокой потери крови. Нельзя также есть чеснок на голодный желудок.
Другие новости:
- Зеленый чеснок: чем полезен и кому категорически запрещен
- Чеснок против геморроя: как вылечить себя
- Эксперт пояснил, не опасно ли для организма постоянно есть чеснок