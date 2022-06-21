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Польза чеснока: ТОП-10 полезных свойств и главные противопоказания

21 июня 2022, 05:31

Чтобы извлечь из ароматного продукта максимум пользы, нужно знать секреты его правильного употребления.

В чем польза чеснока для человека / Коллаж - pixabay.com

Польза чеснока для здоровья – не миф и не выдумка коварных родителей, чтобы скормить своему чаду что-то невкусное. Этот овощ высоко ценят во многих сферах – от кулинарии, до косметологии, однако наиболее ценные свойства он демонстрирует именно в вопросах, которые касаются здоровья человека.

Так что отмахиваться от чеснока из-за его резкого запаха не стоит – в каждом маленьком зубчике хранится невероятное количество полезных веществ, которые будут поддерживать ваш организм в тонусе.

К чему приводит регулярное употребление чеснока, кому стоит избегать этого ароматного продукта, а также как его есть, чтобы извлечь максимальную пользу, читайте далее.

Чем полезен чеснок? Пищевая ценность

С употреблением каждого зубчика чеснока в организм попадают витамины C, B6, B1, B2, B3, B5, B9; микроэлементы кальций, калий, фосфор, селен, магний, натрий, цинк, железо и марганец. Также естественным антиоксидантом является аллицин – вещество, которое содержится в эфирном масле чеснока.

Кроме того в 100 г чеснока:

  • углеводов - 33 г;
  • жиров - 0 г;
  • пищевых волокон - 2 г;
  • белка - 6 г;
  • пищевая ценность – 149 кал.
чеснок
Чеснок, в особенности его эфирное масло, содержит массу полезных микроэлементов / pixabay.com

Полезные свойства чеснока

1. Укрепление иммунитета + снижение частоты простудных заболеваний

Ежедневное употребление чеснока снижает в среднем вероятность заболевания ОРВИ на 63%. Это не убережет от простуды на все сто – вероятность подцепить сезонную хворь все же есть. Однако аллицин, содержащийся в чесноке, значительно облегчает симптомы и сокращает срок активной стадии заболевания (около 1.5 дней вместо 6). Такой результат достигается за счет улучшения функционирования иммунных клеток в организме.

2. Снижение кровяного давления

Регулярный прием чеснока в пищу рекомендуют гипертоникам, как сосудорасширяющее средство. Для снижения артериального давления рекомендуют употреблять по 4 зубчика ежедневно. Меж тем стоит помнить, что пахучий овощ ни в коем случае не является заменой лекарств, которые прописывает врач. Более того, перед тем, как употреблять чеснок или препараты на его основе, стоит предварительно проконсультироваться со специалистом.

чеснок
Чеснок - ценный продукт для гипертоников / pixabay.com

3. Снижения уровня холестерина

Такая же ежедневная доза (2-4 зубчика) уменьшает уровень холестерина (липопротеина низкой плотности) на 10-15%. Наибольшая эффективность достигается через 8 недель регулярного употребления чеснока.

4. Уменьшение вероятности развития проблем с памятью и деменции

Чеснок содержит множество полезных антиоксидантов, которые помогают клеткам мозга бороться со "старением", мутациями и повреждениями. Таким образом, добавление чеснока в свой ежедневный рацион может послужить неплохим подспорьем организму в противостоянии развитию старческого слабоумия и болезни Альцгеймера.

мозг
Чеснок помогает держать мозг в тонусе / pixabay.com

5. Уменьшение уровня сахара в крови

В качестве дополнительной терапии врачи рекомендуют каждый день есть чеснок людям с диабетом 2 типа. Заметный эффект наступает через 14 дней после регулярного приема овоща. Впрочем, лечиться ароматной добавкой следует с особой осторожностью, после предварительной консультации с врачом.

6. Оказание тонизирующего эффекта

Ученые не уверены, повышает ли чеснок выносливость организма в целом, однако в симптоматическом снижении физической усталости организма овощ показывает высокую результативность. Также он повышает работоспособность. Такой способ улучшения самочувствия особенно эффективен в холодное время года.

Чеснок помогает избавиться от усталости / pixabay.com

7. Снижения риска развития желчекаменной болезни

Высокое содержание жиров в ежедневном рационе может привести к образованию камней в желчном пузыре. Разжижению желчи способствует ряд полезных веществ, которые попадают в организм вместе с чесноком. Таким образом всеми любимое сало с чесночком – это не только вкусно, но еще и полезно.

8. Защита печени от токсинов

Чеснок – естественный гепатопротектор, способствующий выработке печеночных ферментов. Он помогает печени перерабатывать токсины от лекарственных препаратов (например, антибиотиков) и тяжелых металлов, которые могу попасть в организм с пищей (морская рыба и морепродукты, картофель и бахчевые).

9. Улучшение гигиены ротовой полости

Как бы парадоксально это не звучало, но употребление чеснока способствует избавлению от неприятного запаха изо рта. Пахучий овощ имеет сильные антибактериальные и противогрибковые свойства: он помогает поддерживать чистоту зубов, противостоит образованию отложений на эмали, снимает воспаление с десен и снижает риск развития кариеса.

Чеснок полезен для ротовой полости / pixabay.com

10. Защита кожи

Красота и здоровье кожного покрова – еще одна из причин не пренебрегать чесноком при приготовлении пищи. Полезные вещества стимулируют естественную выработку коллагена и эластина, которые насыщают кожу и помогают сохранить ее упругость и здоровый цвет, и, как бонус, дают защиту от фотостарения. При этом стоит помнить, сок чеснока, препараты и косметические средства на его основе могут привести к ожогам на коже. Поэтому перед использованием важно проконсультироваться с врачом.

Как правильно есть чеснок?

Несмотря на очевидную пользу чеснока, есть его в безграничных количествах не рекомендуется. Специалисты подчеркивают – в день взрослому человеку стоит съедать не более 15 грамм, что в среднем составляет 4 зубчика. Детям до 7 лет есть чеснок нужно в умеренных количествах.

Наибольшую пользу, как и большинство овощей, приносит чеснок в сыром виде. При термической обработке разрушается ряд эфирных масел и полезных веществ, которые можно из него почерпнуть.

Как нужно правильно есть чеснок / pixabay.com

Кому нельзя есть чеснок? Противопоказания

При всей очевидной пользе, которую несет в себе ежедневное употребление ароматного овоща, стоит помнить, кому нельзя есть чеснок:

  • людям с нарушениями свертываемости крови
  • людям с проблемами с ЖКТ и нарушениями пищеварения
  • гипотоникам (с пониженным кровяным давлением)
  • людям с гипогликемией (низким уровнем сахара в крови).

Кроме того употреблять чеснок в пищу рекомендуют очень умеренно беременным и кормящим грудью, а также детям до 7 лет. Также стоит отказаться от чеснока, если вам предстоит хирургическое вмешательство любой сложности. В целях безопасности стоит прекратить употребление чеснока за 2 недели до плановой операции, дабы избежать высокой потери крови. Нельзя также есть чеснок на голодный желудок.

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