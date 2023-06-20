УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Получится вкуснее, чем на море: как идеально сварить молодую кукурузу

Сергей Кущ
20 июня 2023, 16:36 обновлено 20 июня, 16:36
20
Следуя простым шагам, вы сможете насладиться вкусом свежей и сочной кукурузы.
Как варить молодую кукурузу
Как варить молодую кукурузу / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Кукуруза - это одно из самых популярных овощей, которое любят многие. Но чтобы насладиться всей ее сочностью и нежностью, важно знать, как правильно ее варить.

Мы поделимся секретами и лучшими способами приготовления идеальной вареной кукурузы. Следуя этим простым шагам, вы сможете насладиться вкусом свежей и сочной кукурузы.

Выбор свежей кукурузы

Для приготовления вкусной кукурузы важно выбрать свежие початки. Обратите внимание на зерна: они должны быть крупными, сочными и яркого цвета. Убедитесь, что кожица початка плотно прилегает и не имеет признаков увядания.

Подготовка кукурузы

Снимите лишние листья и шелуху с кукурузы, оставив только несколько верхних слоев. Удалите шелуху снизу початка, чтобы обнажить зерна. Если желаете, можно также удалить шелуху с верхушки.

Приготовление варки

Наполните большую кастрюлю водой и доведите ее до кипения. Добавьте немного соли для придания вкуса. Не стоит добавлять слишком много соли, чтобы не пересушить кукурузу.

Варка кукурузы

Осторожно опустите кукурузу в кипящую воду и убедитесь, что она полностью покрыта водой. Варите молодую кукурузу 20–25 минут, зрелая — не меньше 2 часов.

Подача и приправление

Аккуратно выньте кукурузу из кастрюли и дайте ей немного остыть. Затем можно приправить кукурузу по своему вкусу: посыпать тертым маслом, посолить, добавить специи или посыпать сыром. Кукуруза готова к подаче.

Смотрите видео о том, как приготовить кукурузу с беконом на палочке:

Вам может быть интересно:

кукуруза лайфхак интересные новости
Реклама

Главное за день

Чудом спаслись: оккупанты на фронте подбили машину с Сенцовым

Чудом спаслись: оккупанты на фронте подбили машину с Сенцовым

16:48 Украина
На Украину надвигается аномальная жарища: синоптики назвали самые неприятные дни

На Украину надвигается аномальная жарища: синоптики назвали самые неприятные дни

16:40 Синоптик
Кремль может переключиться с войны на внутренние проблемы - Кочетков

Кремль может переключиться с войны на внутренние проблемы - Кочетков

16:30 Политика
Все главные новости

Последние новости

16:48

Чудом спаслись: оккупанты на фронте подбили машину с Сенцовым

16:43

Такого вы еще не слышали: что в украинском языке означает слово "рунделик"

16:40

На Украину надвигается аномальная жарища: синоптики назвали самые неприятные дниВидео

16:36

Получится вкуснее, чем на море: как идеально сварить молодую кукурузу

16:30

Кремль может переключиться с войны на внутренние проблемы - КочетковВидео

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

16:10

РФ производит взрывчатку на Крымском титане и может подорвать завод — эксперт

15:48

Можно ли пить смузи каждый день: ответ удивил

15:45

Свекла будет крупной и слаще мармелада: 3 лучшие подкормки для обильного урожаяВидео

15:43

"Угроза есть всегда": в ГУР раскрыли риски применения Россией ядерного оружия

Реклама
15:18

Нужна крышка и полотенце: женщина показала невероятный лайфхак для уборкиВидео

15:18

Вступление Украины в НАТО: эксперт назвал, от чего зависит решение Альянса

15:05

Женщина натерла лицо яйцом и показала, какую проблему это помогло решитьВидео

14:56

Они были на каждом столе: такие бутерброды из 90-х сметали со стола за минуту - рецептВидео

14:49

Теракт на "Крымском титане": эксперт объяснил, кто больше всего пострадает

14:40

В Чехии предупредили: войну в Украине могут заморозить из-за истощения Запада

13:48

Взяла разгон от Дюка: Регина Тодоренко собралась в Одессу

13:47

Передача Украине истребителей F-16: в Госдепе раскрыли вероятный сценарий

13:38

РФ передала Венгрии украинских пленных, но Будапешт все скрыл от УкраиныВидео

13:11

Дорофеева показала, как зацеловывает КацуринаВидео

13:09

Легко задеть и обидеть: три самых добросердечных знака зодиакаВидео

Реклама
13:02

Тимур Мирошниченко впервые показал, как выглядит его приемный сын

12:49

РФ надо "вырубить": как Украине защититься от новой агрессии Москвы – эксперт

12:45

Розовые меха, кожа, короткие ноги: Тина Канделаки и ее антистиль

12:22

Два действенных совета для спасения урожая: как защитить помидоры от фитофторы

12:21

Самый длинный и опасный день в году: приметы 21 июня и что нельзя делатьВидео

12:20

Головоломка, которая сбивает с толку: нужно найти число 67 за три секунды

11:59

Мечта каждого коллекционера: пластинки времен СССР, которые стоят кучу денег

11:56

"РФ хочет казаться чокнутой": Кочетков оценил, где Кремль готовит ядерную провокацию

11:51

"После Нового года первый взлетит": Резников озвучил планы по передаче F-16

11:46

ВСУ пошли вперед на юге и заняли новые рубежи на двух направлениях

11:33

Вперед, девочка: Дженнифер Лопес произвела фурор в платье украинского бренда

10:47

"Это девочка": мама Саакашвили назвала необычное имя своей внучки от Ясько

10:46

"Что у него с головой?": Гиркин в истерике набросился на Путина

10:25

Гороскоп на завтра 21 июня 2023: Ракам - стресс, Рыбам - пора к стоматологуВидео

10:15

Топ 10 авто для проката в 2023 году новости компании

10:00

РФ может подорвать "Крымский Титан" или учебный реактор в Севастополе - БабинЭксклюзив

09:59

"Это реально": Байден переживает из-за возможного удара ядеркой ПутинымВидео

09:49

Жара убьет урожай: как помочь помидорам пережить знойное лето

08:56

Соседи обзавидуются: как ухаживать за баклажанами для суперского урожаяВидео

08:55

В Украине развернули европейский аналог Patriot – систему ПВО SAMP/T

Реклама
08:28

"День рождения буду праздновать в Крыму": Резников назвал сроки освобождения полуострова

08:21

Только российская технология: что не так с "африканской миссией"мнение

07:48

Защитника не дождались двое детей и беременная жена: на фронте погиб боевой медик

07:41

ВСУ атаковали и добились успеха на трех участках фронта – ISW

07:41

Момент попал на видео: Робби Уильямс начал задыхаться во время концертаВидео

06:45

РФ атаковала Киев, Львов, Запорожье, есть "прилеты": все, что известноВидео

06:30

Что не так с обращениями "пане", "товаришу", "громадянине": Авраменко ошарашил объяснениемВидео

06:11

Чего ждать от саммита НАТО в Вильнюсемнение

05:55

Как быстро и просто очистить память телефона: способы, о которых многие забыли

05:35

Гороскоп на июль 2023 для Раков: конфликт, увеличение доходов и новое начинаниеВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибкиЖенские стрижки
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Персоны
Владимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский
Война с Россией
Битва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация Крыма
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять