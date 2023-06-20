Получится вкуснее, чем на море: как идеально сварить молодую кукурузу

Следуя простым шагам, вы сможете насладиться вкусом свежей и сочной кукурузы.

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Как варить молодую кукурузу / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Кукуруза - это одно из самых популярных овощей, которое любят многие. Но чтобы насладиться всей ее сочностью и нежностью, важно знать, как правильно ее варить.

Мы поделимся секретами и лучшими способами приготовления идеальной вареной кукурузы. Следуя этим простым шагам, вы сможете насладиться вкусом свежей и сочной кукурузы.

Выбор свежей кукурузы

Для приготовления вкусной кукурузы важно выбрать свежие початки. Обратите внимание на зерна: они должны быть крупными, сочными и яркого цвета. Убедитесь, что кожица початка плотно прилегает и не имеет признаков увядания.

Подготовка кукурузы

Снимите лишние листья и шелуху с кукурузы, оставив только несколько верхних слоев. Удалите шелуху снизу початка, чтобы обнажить зерна. Если желаете, можно также удалить шелуху с верхушки.

Приготовление варки

Наполните большую кастрюлю водой и доведите ее до кипения. Добавьте немного соли для придания вкуса. Не стоит добавлять слишком много соли, чтобы не пересушить кукурузу.

Варка кукурузы

Осторожно опустите кукурузу в кипящую воду и убедитесь, что она полностью покрыта водой. Варите молодую кукурузу 20–25 минут, зрелая — не меньше 2 часов.

Подача и приправление

Аккуратно выньте кукурузу из кастрюли и дайте ей немного остыть. Затем можно приправить кукурузу по своему вкусу: посыпать тертым маслом, посолить, добавить специи или посыпать сыром. Кукуруза готова к подаче.

Смотрите видео о том, как приготовить кукурузу с беконом на палочке:

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