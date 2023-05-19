Получится нежной и сочной: несколько секретов, как в духовке правильно запечь курицу

Курица - вкусный и полезный продукт. Главред расскажет, в чем лучше запечь курицу и как это правильно сделать.

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Как в духовке правильно запечь курицу / фото: pexels

Запеченное куриное мясо - диетическое, полезное и вкусное блюдо. Однако чтобы оно вышло сочным и мягким, необходимо знать, как в духовке правильно запечь курицу. Об этом ми и расскажем.

В чем лучше запечь курицу - выбираем материал

В том случае, если вы решили запекать курицу без вспомогательных средств, необходимо понимать, что придется постоянно поливать ее соком, который будет из нее вытекать. Однако, если вы выберете запекание в фольге или рукаве - продукт может пропечься лучше и поливать его не придется.

Сколько по времени нужно запекать курицу в духовке - оптимальное решение

Временные рамки важны в приготовлении любого блюда и курица не исключение. Для того, чтобы курица хорошо пропеклась, изначально ее необходимо поместить в разогретую до 230 градусов духовку и выпекать в ней около 15 минут. Затем, постепенно снижая температуру до 175 градусов, необходимо запекать курицу ещё немного. Рассчитывайте время по формуле 20 минут на каждые 400 грамм.

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Нужно ли протыкать курицу перед запеканием - важны нюанс

Протыкать курицу перед запеканием необязательно, однако делать это во время запекания - необходимая мера.

Когда время запекания истекает - нужно проткнуть тонким предметом курицу в районе соединения бедра с грудкой. Если жидкость, которая оттуда вытекает - прозрачная, то курица готова.

Нужно ли переворачивать курицу в духовке - простое правило

Многие хозяйки разрабатывают свои схемы по правильному запеканию курицы, однако есть и простые объяснения.

Хребет птицы не несет особенной ценности для блюда, потому не имеет значения переворачиваете вы ее во время запекания или нет. Можно выпекать курицу в одном положении.

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