Полтавчанка нашла в своей квартире огромного удава из Бразилии

Женщина нашла в квартире огромную змею / Скриншот

Жуткий случай произошел в Полтаве. Хозяйка квартиры нашла в своем жилище метрового удава. Страшную находку женщина обнаружила в уборной, расположенной в квартире на 8 этаже.

Как говорится в сюжете телеканала IРТ, эксперты выяснили, что змея принадлежит к семейству "аргентинский радужный удав".

К таким выводам пришли исследователи отдела биологии и методической работы Полтавского областного эколого-натуралистического центра после того, как пресмыкающееся попало в "зеленый уголок" учреждения.

"Где-то кто-то его держал у себя. Потому что в дикой природе в нашей местности такие животные не водятся. Их родина - это Центральная Америка, Северная Бразилия, Аргентина. Водятся они в тропических лесах, в кустарниках, вблизи водоемов могут встречаться", - рассказали эксперты.

Пока змея живет в террариуме. Между тем, эксперты отмечают, что он мог быть чьим-то питомцем, так как в Украине такие не водятся.

Напомним, подобный случай произошел недавно в Харькове. Там хозяйка квартиры нашла под своей кроватью питона. Женщины вызвала полицию, которая извлекла рептилию из жилища. Вскоре нашлись и хозяева змеи.

Также ранее в одной из машин столичной службы такси обнаружили змею. Это был маисовый полоз, который еще называют красная крысиная змея. Позже выяснилось, что он сбежал из плохо закрытого террариума, который находился в квартире на четвертом этаже.