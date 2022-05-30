Польша готова стать гарантом безопасности Украины - Дуда

Польша готова стать гарантом безопасности Украины / president.gov.ua

Польша готова поддержать Украину и стать гарантом ее безопасности. Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда, сообщает CNN.

Президент соседнего государства отметил, что считает это своим долгом. Также он пошутил о "помощи" со стороны Венгрии и Германии.

"Мы считаем, что как соседи мы просто обязаны. Поэтому если Украина предложит нам быть гарантом безопасности и гарантом мира, то Польша будет участвовать в этом. Это вам не Венгрия со своим вечным недовольством или Германия с "скорой" помощью", - сказал Анджей Дуда.

Дуда поблагодарил своих граждан за помощь, которую они оказали украинцам и заявил, что польский народ не обращает внимания на пропаганду Кремля.

"Все знают, что это бесполезная информация. Мы все хорошо знаем, что украинцы не нацисты. Могу сказать, что хорошо знаю Украину. Я побывал там во многих местах. Это нападение на свободное и суверенное государство. Страна, которая хотела стать независимой и очень много работала для этого", - добавил Дуда.

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Напомним, ранее президент Польши Анжей Дуда за несколько часов до нападения россиян 24 февраля был в столице Украины и успел ее покинуть.

"Я был в Киеве за несколько часов до нападения; и мы покинули Украину буквально за несколько часов до того, как оно произошло. Прощаясь, Владимир Зеленский сказал мне, что он уверен, что Украина будет атакована в ближайшие несколько часов. Это была очень трогательная встреча и трогательный момент для меня", – заявил политик.

По словам президента Польши, президент Зеленский был уверен, что украинская армия сможет выстоять против российских войск.

22 мая Дуда прибыл с внезапным официальным визитом в Киев в знак поддержки Украины. Вместе с президентом Зеленским польский лидер прибыл в Верховную Раду и выступил перед парламентариями. Он заявил, что никто не сможет нарушить единство украинского и польского народов.

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