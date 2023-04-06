Полотенца будут как новые даже без машинки: японский метод стирки

Полотенца – это та категория домашнего текстиля, который пачкается одним из самых первых. Поэтому они нуждаются в регулярном тщательном уходе. Но кроме привычных для нас способов стирки есть еще немало тех, которые остаются неизвестными многим украинским хозяйкам. Например, японский метод стирки полотенец, который поможет справиться с загрязнениями даже без стиральной машинки.
Этот метод интересен тем, что он включает применение растительного масла вместе с несколькими другими ингредиентами. Но подходит способ лишь для светлых полотенец, особенно хорошо его применять для белых.
Для применения этого метода нужно взять ведро с горячей водой или большой таз, куда влезет такое количество жидкости. Туда нужно добавить две столовые ложки отбеливателя, такое же количество подсолнечного масла и стакан порошка.
Лучше брать порошок для автоматической стирки в машинке – он меньше пенится чем тот, который предназначен для ручной стирки. Если же дома есть только порошок для ручной стирки – это не беда, просто возьмите не стакан, а чуть меньшее его количество.
Хорошо перемешайте воду, чтобы все ингредиенты растворились.
Сложить в раствор грязные полотенца, накрыть ведро сверху крышкой и оставить на 10-12 часов, чтобы все загрязнения хорошо отмокли.
После этого полотенца нужно прополоскать, но это стоит делать особым способом. Сначала их нужно прополоскать в горячей воде, второй раз – в теплой, третий раз – в холодной.
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