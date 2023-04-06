Полотенца будут как новые даже без машинки: японский метод стирки

Отличный способ отстирать загрязненные полотенца и избавиться от различных пятен, даже не включая стиральную машину.

Как постирать полотенца японским методом/ ua.depositphotos.com

Полотенца – это та категория домашнего текстиля, который пачкается одним из самых первых. Поэтому они нуждаются в регулярном тщательном уходе. Но кроме привычных для нас способов стирки есть еще немало тех, которые остаются неизвестными многим украинским хозяйкам. Например, японский метод стирки полотенец, который поможет справиться с загрязнениями даже без стиральной машинки.

Этот метод интересен тем, что он включает применение растительного масла вместе с несколькими другими ингредиентами. Но подходит способ лишь для светлых полотенец, особенно хорошо его применять для белых.

Для применения этого метода нужно взять ведро с горячей водой или большой таз, куда влезет такое количество жидкости. Туда нужно добавить две столовые ложки отбеливателя, такое же количество подсолнечного масла и стакан порошка.

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Лучше брать порошок для автоматической стирки в машинке – он меньше пенится чем тот, который предназначен для ручной стирки. Если же дома есть только порошок для ручной стирки – это не беда, просто возьмите не стакан, а чуть меньшее его количество.

Хорошо перемешайте воду, чтобы все ингредиенты растворились.

Сложить в раствор грязные полотенца, накрыть ведро сверху крышкой и оставить на 10-12 часов, чтобы все загрязнения хорошо отмокли.

После этого полотенца нужно прополоскать, но это стоит делать особым способом. Сначала их нужно прополоскать в горячей воде, второй раз – в теплой, третий раз – в холодной.

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