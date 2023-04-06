УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Полотенца будут как новые даже без машинки: японский метод стирки

6 апреля 2023, 03:25
Отличный способ отстирать загрязненные полотенца и избавиться от различных пятен, даже не включая стиральную машину.
Ткань, стирка
Как постирать полотенца японским методом/ ua.depositphotos.com

Полотенца – это та категория домашнего текстиля, который пачкается одним из самых первых. Поэтому они нуждаются в регулярном тщательном уходе. Но кроме привычных для нас способов стирки есть еще немало тех, которые остаются неизвестными многим украинским хозяйкам. Например, японский метод стирки полотенец, который поможет справиться с загрязнениями даже без стиральной машинки.

Этот метод интересен тем, что он включает применение растительного масла вместе с несколькими другими ингредиентами. Но подходит способ лишь для светлых полотенец, особенно хорошо его применять для белых.

Для применения этого метода нужно взять ведро с горячей водой или большой таз, куда влезет такое количество жидкости. Туда нужно добавить две столовые ложки отбеливателя, такое же количество подсолнечного масла и стакан порошка.

видео дня

Лучше брать порошок для автоматической стирки в машинке – он меньше пенится чем тот, который предназначен для ручной стирки. Если же дома есть только порошок для ручной стирки – это не беда, просто возьмите не стакан, а чуть меньшее его количество.

Хорошо перемешайте воду, чтобы все ингредиенты растворились.

Сложить в раствор грязные полотенца, накрыть ведро сверху крышкой и оставить на 10-12 часов, чтобы все загрязнения хорошо отмокли.

После этого полотенца нужно прополоскать, но это стоит делать особым способом. Сначала их нужно прополоскать в горячей воде, второй раз – в теплой, третий раз – в холодной.

Читайте также:

стирка стиральная машинка интересные новости полотенце
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

04:10

Смирнов рассказал, зачем верующие УПЦ МП блокируют входы в Киево-Печерскую лавру

03:25

Полотенца будут как новые даже без машинки: японский метод стирки

03:20

Сложно поверить, но он покорил весь мир: настоящий луковый пирог с секретным ингредиентом - рецептВидео

02:42

"Она что, под кайфом?": Волочкова стала посмешищем на Красной площадиВидео

02:10

Виктория Варлей снялась топлес для обложки Playboy

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

01:37

Что посадить на дачном участке, чтобы комары не мешали жить

00:51

3 вещи нужно выбросить из дома в самый важный день апреля: приметы на 6 апреляВидео

00:01

Безумное везение и тотальная удача уже стучат в дверь: каким знакам зодиака ждать сюрпризов в апрелеВидео

00:00

В России отменяют концерты еще одной российской певицы, которая против войны

Реклама
05 апреля, среда
23:47

Женщина выбрала для своей будущей дочери "сумасшедшее" имя: родственники возмущены

23:26

"Никто и никчемное существо": ведущий эмоционально обратился к Лорак

23:18

Какие знаки зодиака обладают даром предвидения: топ-5 самых мощных интуитов

23:11

Потепление +22 ворвется быстро: синоптики назвали самый жаркий день апреляВидео

22:57

Пугачева нежно обратилась к "путинисту" РезниковуВидео

22:49

Из окон валит черный густой дым: в Москве вспыхнуло здание Минобороны РФВидео

22:44

Курс доллара изрядно поразит перед Пасхой: эксперт удивил прогнозом по стоимости валютыВидео

22:29

"Все должно быть по-другому": Горбунов рассказал, чем его разочаровали Винник и ЯмаВидео

21:59

Лавров выдал новый перл: идет "война в горячей стадии" между РФ и СШАВидео

21:44

Резников назвал настоящую причину, почему Запад затягивает с истребителями для УкраиныВидео

21:44

Нужно найти лишнюю букву за 10 секунд: справятся лишь люди с высоким уровнем IQВидео

Реклама
21:37

Как выглядеть дорого без особых затрат: 7 хитрых трюков, которые делают образ шикарным

21:23

Кричала и отбирала ребенка: странная женщина пыталась вырвать малыша прямо из рук отца

21:19

Всего 1 слово нужно сказать 40 раз на Благовещение: оно принесет достаток в дом - приметы 7 апреляВидео

21:12

Звезда "Сватов" в алом корсете дерзко похвасталась упругими ножками

20:38

Театральный апрель: Шиллер, Цвейг, Гоголь, журналист Вертинский и премьера про Маму

20:30

Новая техника, самолеты и танки: итоги визита Зеленского в ПольшуВидео

19:30

Пьяного Остапа Ступку отправили в изолятор: актеру грозит 3 года тюрьмыВидео

19:22

"Договоренности выполнены": польские танки уже на поле боя в Украине - ЗеленскийВидео

19:20

Положительный сигнал от американского истеблишментамнение

19:02

Кличко в Лиссабоне обсудил с дипломатами восстановление Киева и поддержку УкраиныФото

18:46

Начал заикаться и всячески выкручиваться: Путин попал в неловкое положение на встрече с посламиВидео

18:29

Украину содрогнуло землетрясение 5 апреля: где была угрозаВидео

18:28

Народное интервью с Русланом Сеничкиным: мечты, хобби и о чем хочет поговорить с президентом

18:10

Путин выдал новый бред и назвал "виновных" в убийстве украинцевВидео

17:50

Зачем носить в кармане лавровый лист: деньги поплывут прямо в руки

17:46

Не на того напал: питон попытался съесть мангуста, но поплатилсяВидео

17:25

"Российские генералы готовят жест доброй воли": Свитан рассказал о неизбежном "котле" в КрымуВидео

16:39

"Будут приняты правильные решения": ВСУ могут выйти из Бахмута - ЗеленскийВидео

16:17

"Тетка "Нашей Раши" пересмотрела": скандальная россиянка ответила, почему РФ выгнали из спорта и ОИВидео

16:14

Фото попали в сеть: Остап Ступка устроил пьяное ДТП в Киеве

Реклама
16:10

Ребел Уилсон наконец показала лицо дочери от суррогатной материВидео

16:06

Ни волос, ни прежней бороды: во что превратился Киркоров после пластикиВидео

15:47

ТОП-3 человека, которые ни перед чем не остановятся: самые сильные знаки зодиака

15:45

Даже Дуда не сдержался: Елена Зеленская поразила шикарным стилем в ПольшеВидео

15:40

Воздушные войска пополняются: Польша передает Украине 4 истребителя МиГ-29Видео

15:30

Какие вещи нельзя отдавать даром: 7 предметов, с которыми уйдет ваше счастье

15:25

Мать в слезах просила пустить в храм: на Буковине священники МП не давали отпеть погибшего воинаВидео

15:15

Нужно найти лягушку за 5 секунд: с задачкой справится лишь 1% людейВидео

15:13

Снежный циклон Norbert устроит в Украине "катастрофу": синоптик предупредила о серьезной непогодеВидео

15:11

Последний концерт Лорак в агрессоре-России отменилиВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Персоны
Арестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новости
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаРецепты на Пасху 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиКрасивый маникюр
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять