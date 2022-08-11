Полоса трудностей и неприятностей: 3 знака зодиака ждет непростой конец августа

Гороскоп на август 2022 / Коллаж фото pixabay.com

Три представителя зодиакального круга могут столкнуться с трудностями в конце месяца. Неожиданные повороты событий будут не самыми приятными. Для того, чтобы добиться желаемого им придется приложить все усилия.

О том, кто из знаков в первом месяце осени сможет укрепить свое финансовое положение, читайте в материале: Гороскоп на сентябрь 2022: Близнецам – расставание, Весам – большой куш, Козерогам – знаки судьбы.

Астрологи назвали три знака зодиака, для которых средина и конец августа станут временем серьезных испытаний.

Близнецы

В этом периоде представители воздушного знака могут столкнуться с тяжелым выбором, который определит их дальнейшее будущее. Правильно расставив приоритеты и сосредоточившись на самом важном вы сможете преодолеть полосу неприятностей с наименьшими потерями. В профессиональной деятельности стоит ослабить обороты, выгорание еще никому не пошло на пользу. Уделите больше внимания близким и любимым людям.

Скорпион

В конце лета Скорпионы могут обнаружить, что проблемы с друзьями возникают из-за вспыльчивого характера и эмоциональной несдержанности. Чтобы наладить отношения, не исключено, что вам придется проанализировать ошибки прошлого и извлечь ценные уроки. Не все люди захотят идти на мировую, козни ваших недругов могут изрядно попортить нервы.

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Водолей

Водолеев может ждать переезд на новое место жительства. Причем обстоятельства могут совершенно от вас не зависеть, просто так распорядится судьба. Новое место принесет новые возможности. Будет сложно начинать все сначала. Не исключено, что придется сменить и работу и доказывать свой профессионализм на новом месте.

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