Полнолуние в марте 2022: что нельзя делать, чтобы не навлечь беду

Полнолуние в марте 2022 / depositphotos.com/

В первом месяце весны Луна достигнет пика своего роста 18 марта в 9:17 по киевскому времени. Полнолуние состоится в знаке Девы.

Полнолуние в знаке Дева может символизировать конец пройденного этапа. Этот день может помочь осмыслить и понять процессы, которые происходят вокруг. Также может усиливаться эмоциональная сфера, чувства становиться глубже. Кто-то может остро прочувствовать красоту окружающего мира и на уровне интуиции осознать, что за ней стоит.

За полнолунием 18 марта следует день весеннего равноденствия 20 марта. Эти астрологические события усиливают друг друга и могут принести позитивные изменения как в личной жизни так и на глобальном уровне страны и мира в целом.

Полнолуние в марте 2022: что можно делать

До полнолуние желательно расчистить пространство вокруг себя. Можно сделать генеральную уборку, избавиться от ненужных вещей, навести порядок в шкафу. Это поможет привлечь в жизнь энергию изменений. Также до полнолуния хорошо довести до конца все начатое.

Эмоциональный фон в период максимального роста Луны может быть нестабильным. Повышается вероятность конфликтных ситуаций. Не стоит поддаваться на провокации, порывы эмоций и несдержанность могут привести к серьезным ссорами с окружающими. В любых возникающих спорах необходимо искать компромиссное решение.

День полнолуния хорошо подходит для разгрузочных дней, прогулок и медитаций. Это поможет укрепить защитные силы организма.

Что нельзя делать в полнолуние 18 марта 2022:

менять место работы;

проводить серьезные хирургические вмешательства без крайней надобности;

выбрасывать личные вещи;

брать и давать в долг;

стричь и красить волосы;

злоупотреблять алкоголем.

Читайте также: