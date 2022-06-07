Полнолуние в июле 2022: что нужно делать в этот день, чтобы уберечься от бед

Полнолуние в июле 2022 / depositphotos.com/

Во втором месяце лета Луна достигнет пика своего роста 13 июля в 21:38 по киевскому времени. Полнолуние произойдет в созвездии Козерога.

Полнолуние в Козероге – время для поиска смысла и постановки целей на будущее. В этот день особо раскрывается связь с духовным миром, мысли обретают особую силу и глубину. Это период, когда чувства и эмоции уступают место здравому смыслу, возрастает уровень дисциплинированности и появляется желание все разложить по полочкам. Хороший период, чтобы воплотить в жизнь свои карьерные амбиции. Для целеустремленных людей с аналитическим складом ума это полнолуние становиться возможностью изменить свою жизнь к лучшему.

Однако в этот день может усилиться и чувство одиночества. Чувства отходят на второй план, отдавая пальму первенства прагматичности и зацикленности на собственных успехах. Эмоциональная холодность может стать проблемой в отношениях, есть риск отдалиться друг от друга и восстановить доверие в отношениях будет непросто. Равнодушие может оттолкнуть от вас даже самых близких людей. Поэтому не стоит ставить на алтарь карьерных достижений свои отношения с дорогими вам людьми.

Полнолуние 13 июля 2022 – что можно делать

В день полнолуния не следует заниматься долгосрочным планированием. Стоит сосредоточиться на текущих задачах, которые можно выполнить к концу дня. Вспомните о том, что давно откладывали в долгий ящик – можно довести эти дела до конца. Необременительная работа по дому и наведение порядка поможет привлечь позитивную энергию удачи. В общении с окружающими стоит проявить максимум такта и деликатности. Это "взрывоопасный" день и любая мелочь может привести к размолвкам и недопониманию. На этот день лучше не планировать свидания и встречи с друзьями. Посвятите эти сутки любимому делу или займитесь творчеством или медитацией. Важно сохранять спокойствие и контролировать эмоции, поступки этого дня могут определить ближайшее будущее.

Что нельзя делать в полнолуние

В день полной Луны стоит воздержаться от проведения любых операций с деньгами – не стоит брать и давать в долг, обращаться в кредитные организации и банки. От необязательных покупок стоит отказаться, сегодня лучше копить, чем тратить.

Не самый подходящий день для любых разговоров с начальством и смене места работы.

В день полнолуния стрижка и покраска волос могут не только спугнуть удачу, но и серьезно подкосить здоровье.

Поездки и новые начинания в полнолуние принесут больше проблем и неприятностей, чем пользы.

Нельзя сплетничать, врать и жаловаться на проблемы и неудачи – не стоит привлекать к себе негативную энергетику.

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