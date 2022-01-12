"Полная деградация": в Минобороны РФ высказались об отношениях с НАТО

В РФ раскритиковали отношения в НАТО / Reuters

Отношения между Россией и НАТО находятся на критически низком уровне якобы из-за того, что Альянс отвергает предложения по деэскалации, сообщает ТАСС.

"Российско-натовские отношения находятся на критически низком уровне. Это происходит на фоне глобальной нестабильности, террористической угрозы, развертывания очередной гонки вооружений, а также полной деградации архитектуры безопасности в Европе", - заявил заместитель министра обороны России Александр Фомин по итогам заседания Совета Россия - НАТО.

По его словам, российская сторона якобы неоднократно предлагала НАТО предпринять меры по деэскалации обстановки, но инициативы были проигнорированы.

Ситуация на границе Украины с Россией

Россия начала перебрасывать к украинской границе военные вертолеты. Стягивание войск замедлилось, однако у границы Украины до сих пор остаются около 100 тысяч российских военных.

Такие действия РФ могут свидетельствовать, что она продолжает готовиться к масштабному вторжению, пишет The New York Times со ссылкой на официальных лиц США.

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Также в издании сообщают, что президент России Владимир Путин отложил возможное вторжение в Украину ближе к весне.

"Вашингтон рассчитывал на стягивание до 175 000 российских военных к украинским границе. Однако скопление войск замедлилось, хотя Россия и перебрасывает ударную авиацию, боевые и транспортные вертолеты, а также штурмовые истребители", - говорится в сообщении.

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