Полная аналогия с Украиной: Невзоров показал главную газету СССР в день вторжения в Чехословакию

В пропагандистской статье 1968 года говорится о том, что "Пражская весна" якобы несла потенциальную угрозу советскому союзу.
Российский журналист и телеведущий Александр Невзоров объяснил происхождение идеологии Кремля о "милитаризме", "спасении мира" и "внешнем влиянии" Запада.
По его словам, российские оккупанты пропагандируют в Украине то же самое, что говорили и в день вторжения в Чехословакию еще при СССР.
Невзоров опубликовал заметку из главной газеты СССР "Правда". В материале 21 августа 1968 года утверждалось, что политики из Чехословакии попросили помощи у Союза, поэтому СССР якобы и направил свои войска в качестве "миротворцев".
"Вот, откуда списана сегодняшняя идеология оккупации Украины. Практически слово в слово. Вот бред о милитаризме и спасении мира в Европе. Это заголовок газеты СССР в день вторжения в Чехословакию", – сообщил Невзоров.
В частности, пропагандистской статье 1968 года говорится о том, что "Пражская весна" якобы несла потенциальную угрозу советскому союзу. Поэтому Красная армия отправилась спасать граждан Чехословакии от милитаризма и агрессии со стороны Европы, чтобы предсказать свержение социализма, а главная цель операции – мир.
Напомним, с начала вторжения России в Украину Офис уполномоченного по правам человека начал получал жалобы от украинцев о половых преступлениях совершенных против них российскими военными.
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