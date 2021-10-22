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Полезны ли мемы для людей во время пандемии COVID-19 - ответ ученых

22 октября 2021, 02:03
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В США две команды ученых оценили, как часто в течение предыдущего месяца участники исследования были способны чувствовать нервозность или стресс.

Полезны ли мемы для людей во время пандемии COVID-19 / Соцсети

Исследователи из США пришли к выводу, что просмотр мемов помогает людям меньше испытывать стресс во время коронавирусной пандемии. Об этом свидетельствуют результаты исследования психологов, опубликованные в журнале Psychology of Popular Media.

Ученые из Калифорнийского университета в Санта-Барбаре и Университета штата Пенсильвания в декабре 2020 года решили с помощью онлайн-опроса узнать, влияет ли просмотр мемов 748 участниками исследования — в возрасте от 18 до 88 лет — на их эмоции, тревожность и на обработку информации, которая связана с пандемией COVID-19. Исследователи собрали сотни популярных мемов с таких сайтов, как Imgur и Imgflip, и распределили их по категориям − был ли объектом мема человек или животное, были ли они старыми или молодыми, касалось ли изображение проблемы пандемии. В исследовании использовали только мемы, предварительно оцененные как смешные и милые.

Сперва исследователи оценили, как часто в течение предыдущего месяца участники исследования чувствовали нервозность или стресс. После каждому участнику назначали просмотр или трех мемов с одним и тем же объектом, уровнем симпатичности и подписью (связанной или не связанной с пандемией), или трех текстовых сообщений. Участники оценивали, насколько смешным был мем, и сообщали о своем уровне тревожности, позитивных эмоциях, а также о том, заставляло ли изображение задуматься о связанных с COVID-19 проблемах.

Выяснилось, что у просматривавших мемы людей было больше позитивных эмоций — не связанных, по мнению исследователей, со снижением стресса от пандемии COVID-19. При этом у тех, кто смотрел мемы по тематике COVID-19, уровень стресса был еще меньше. Кроме того, такие люди чаще задумывались о содержании мема и были более уверены в своей стрессоустойчивости во время пандемии.

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Напомним, ранее директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи заявил о том, что пандемия коронавируса может закончиться уже весной 2022 года.

"Я думаю, мы все должны быть очень честными, открытыми и скромными. Мы не знаем. Этот вирус много раз обманывал нас различными волнами по всему миру в целом и в каждой отдельной стране, включая США и Великобританию. Я надеюсь, это произойдет весной следующего года", - подчеркнул он.

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