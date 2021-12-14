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Полет над пропастью: астролог рассказал, что ждет Украину в 2022 году

14 декабря 2021, 06:41

Астролог Влад Росс назвал дату вероятного вторжения России.

Астролог составил гороскоп для Украины на 2022 год
Астролог спрогнозировал, что ждет Украину в 2022 году / ua.depositphotos.com

Гороскоп на 2022 год не сулит Украине особых прорывов и кардинальных перемен в каких-либо сферах жизни страны. Однако есть опасность вероломного вторжения России в наступающем году. Об этом в комментарии Главреду заявил астролог Влад Росс.

По мнению астролога, политическая ситуация в Украине будет весьма напряженной в конце зимы и в начале весны.

"Это будет обусловлено проекцией Черной Луны, Плутона и Сатурна – планет несчастья – в доме катастроф в гороскопе нашей страны. В указанный период ситуация будет взрывоопасной, и может случиться все, в том числе майдан. В любом случае, очень велика вероятность сильного напряжения в обществе, протестов, а также веерных отключений электроэнергии", – отметил Влад Росс.

Однако, по словам астролога, с началом апреля ситуация изменится к лучшему.

"В апреле Украину ждет удача. В это время начнут решаться жизненно важные для украинского народа вопросы о мире и благоденствии", – считает Росс.

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В мае и июне, по прогнозу астролога, Украину также ждет светлая полоса.

"Благодать, высшая любовь, финансовые потоки, деньги, улучшение благосостояния, достижение мира – все это весьма вероятно в этот период", – заверил Влад Росс.

Наиболее вероятным месяцем вероломного вторжения Путина в Украину астролог считает март.

"Несмотря на то, что звучит масса сообщений, в которых говорится, что Путин нападет до февраля 2022 года, это произойдет в другое время. Ведь Путин никогда не делает то, чего от него ждут, в том числе он не нападет и в те сроки, что называются. В марте предвидится большой парад планет, и такая астрологическая ситуация увеличивает вероятность вторжения", – отметил Росс.

В экономической и энергетической сферах Украине также не избежать проблем в 2022 году, и самая сложная ситуация ожидается в феврале-марте.

"Некоторые регионы Украины в феврале-марте будут просто замерзать, и едва ли нам удастся избежать веерных отключений электроэнергии. Почувствуем мы все эти проблемы, начиная со второй половины января. Это будет самый сложный период для нашей страны, я бы его назвал полетом над пропастью", – прогнозирует Влад Росс.

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При этом он добавил, что финансовая удача, приток инвестиций, новые кредиты МВФ, а также заключение важного для Украины контракта, возможно, по газу, – всего этого стоит ожидать после марта.

Что же касается эпидемии коронавируса, то, по прогнозу астролога, ковид оставит нас в покое летом 2022 года.

"Коронавирус не исчезнет – просто будут сняты запреты и ограничения, перестанут принудительно колоть вакцину, а сам ковид превратится в обычное респираторное заболевание", – пояснил Росс.

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В целом, по словам астролога, в 2022 году Украине не стоит ждать прорывов.

"В годовой карте нашей страны почти все планеты находятся в подвале. Потому небольшие прорывы в каком-то виде возможны с апреля по июнь. Возможно, произойдет какой-то геополитический прорыв, и в это время Путин оставит Украину в покое", – отметил Влад Росс.

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