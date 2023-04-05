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Пол стакана самого дешевого порошка творит чудеса с унитазом: безумный фокус от опытных хозяек

5 апреля 2023, 02:50
Довольно часто мы покупаем разнообразные дорогостоящие химические средства в надежде избавиться от грязи, однако и они не всегда помогают.
Чем лучше всего чистить унитаз
Чем лучше всего чистить унитаз / ua.depositphotos.com, скриншот

Чистый и блестящий унитаз всегда радует глаз каждой хозяйки. Однако часто бывает так, что за сантехникой тщательно ухаживаешь, а она не радует своим сиянием. Проблема может заключаться в воде, содержащей различные минералы. Именно они при контакте с поверхностью унитаза образуют невыносимый известковый налет. Довольно часто мы покупаем разнообразные дорогостоящие химические средства в надежде избавиться от грязи, однако и они не всегда помогают. Однако есть одно копеечное средство, которое поможет очистить унитаз от налета и ржавчины.

Какое средство хорошо удаляет известковый налет?

Вы будете удивлены, когда узнаете, чем на самом деле нужно чистить унитаз, чтобы он всегда сверкал, словно новый. Оказывается, что лучшим помощником в борьбе с известковым налетом и неприятным запахом является обычный стиральный порошок. При этом можно использовать самый дешевый порошок, который только найдется у вас дома.

Как почистить унитаз стиральным порошком?

Процедуру лучше делать на ночь, ведь чем дольше стиральный порошок поработает над вашим унитазом, тем лучшим будет результат.

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Прежде всего нужно увлажнить поверхность унитаза. Для этого просто смойте воду в унитазе.

Далее берем пол стакана самого дешевого стирального порошка и равномерно распределяем его по поверхности унитаза. Порошок прекрасно прилипает к увлажненной поверхности. Оставляем унитаз в таком виде до утра.

Наутро пройдитесь хорошенько ершиком по поверхности унитаза. Уделите особое внимание тем местам, где собирается налет. После этого смойте воду в унитазе. Вы заметите, что унитаз стал намного чище.

Заметим, что с помощью этого метода с первого раза может не удаться убрать весь налет, особенно если он устаревший. Однако регулярная чистка унитаза порошком может предотвратить образование известкового налета. Кроме того, ваш унитаз будет всегда пахнуть и радовать глаз своим блеском.

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