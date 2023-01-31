Пол будет сиять: как правильно мыть паркет, чтобы не испортить его

Испортить паркетный пол можно даже обычной водой. Во время его очистки нужно придерживаться важных правил.

Как мыть паркет, чтобы он блестел / фото ua.depositphotos.com

Время от времени каждая хозяйка занимается уборкой и моет пол. Казалось бы, что в это сложного или проблемного. Однако оказывается прежде всего необходимо обратить внимание на то, из какого материала ваше напольное покрытие.

Ламинат, линолеум, плитка, паркет – все эти материалы требуют к себе разного отношения и ухода. Если вы случайно переборщите с водой во время мытья пола из плитки, то ничего плохого не произойдет. Но если подобное произойдет с паркетом, то это может большое количество воды может испортить его.

Как очистить паркет

Стоит сразу обратить внимание на то, что есть два вида очистки паркета. Специалисты выделяют сухую и влажную уборку.

Сухая уборка

Если у вас есть пылесос, то его лучше использовать один-два раза в неделю. Он сможет удалить более мелкие частицы грязи и пыли, которые застряли в трещинах и напольных швах. Также можно очистить паркет с помощью мягкой щетки или швабры. Ими можно подметать пол 2-3 раза в неделю.

Влажная уборка

Несмотря на то, что длительный контакт с водой может испортить паркет, пол все равно нужно мыть. Во время такой уборки важно не использовать слишком горячую воду, ведь она может повредить покрытие. Также тряпка, которой вы будете мыть пол, должна быть хорошо выжата. Кроме того, после влажной тряпки лучше протирать пол сухой.

Как выбрать средства для мытья паркета

В составе средств для мытья паркета не должно быть щелочи. Они должны быть нейтральными к паркетному лаку. Такие средства могут сохранять отличный внешний вид паркетной доски, очищают покрытие от следов загрязнения.

Также они должны полировать паркет, закрывать поры в дереве и оберегать их от влаги. В некоторые средства производители добавляют воск, которые обладает грязеотталкивающим эффектов, что несколько дней сохраняет чистоту пола.

Как правильно очищать паркет и каких ошибок нельзя допускать

Специалисты советуют мыть паркетный пол с моющими средствами не чаще 2-3 раз в год. При этом стоит использовать холодную или теплую воду. Тряпка должна быть из мягкой ткани – фетр, микрофибра, войлок. Её необходимо очень хорошо выжимать, чтобы не повредить древесину. Если воды оказалось слишком много, лучше протереть паркет сухой тряпкой.

При очистке паркета с помощью пылесоса, не нужно использовать острые насадки, лучше отдать предпочтение насадке-щетке. Иначе вы рискуете поцарапать паркет.

Стоит помнить, что паркет не любит высокие температуры воздуха и сквозняки. Оптимальной температурой воздуха является температура не выше 26 градусов.

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