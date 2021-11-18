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Покушение на министра Лещенко: обнародованы фото преступников

18 ноября 2021, 19:27

По данным следствия, заказчиком и организатором покушения оказался гражданин США, который для решения спорных вопросов в бизнесе.

Роман Лещенко
Покушение на Романа Лещенко - фото преступников / fakty.ua

В Офисе генерального прокурора сегодня показали фото задержанных заказчиков покушения на министра аграрной политики и продовольствия Романа Лещенко.

Преступниками оказались гражданин США и его доверенное лицо, информирует сайт ОГП.

По данным следствия, заказчиком и организатором покушения оказался гражданин США, который для решения спорных вопросов в бизнесе с привлечением доверенного лица подыскал киллера, которому передал часть средств в сумме 20 000 долларов. Их задержали на передаче задатка.

На данный момент задержанным сообщили о подозрении на убийство, нанесении тяжких телесных повреждений, похищении человека и вымогательстве. Решаются вопросы по избранию им меры пресечения.

Покушения на чиновников в Украине

Сегодня сообщалось о том, что в Украине предотвратили покушение на руководителя одного из украинских министерств.

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Жертвой покушения мог стать министр аграрной политики и продовольствия Роман Лещенко. Полиция задержала подозреваемых в подготовке покушения на министра.

Покушение на Сергея Шефира произошло на выезде из Киева - на Новообуховской трассе около десяти часов утра в среду, 22 сентября.

Стрельба велась в основном в левую сторону автомобиля Audi А-8, пассажиром которого был первый помощник президента. Водитель авто получил три пули и был госпитализирован. Сам Шефир не пострадал.

В Офисе президента заявили, что из автоматического оружия пытались убить ключевого члена команды Зеленского. Инцидент связывают с попыткой противодействовать политике президента по деолигархизации и детенизации экономики, против которой объединились полукриминальные и экономические субъекты.

viber
покушение Офис генпрокурора
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