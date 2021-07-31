Покупала креветки, а оказался желатин: в Затоке туристка пожаловалась на мошенничество торговцев

Креветки оказались изготовлены из желатина / Скриншот

В курортной Затоке Одесской области туристы пожаловались на обман местных торговцев креветками. Отдыхающие отмечают, что людям продают фальшивые тигровые креветки, сделанные из желатина.

На Telegram-канале "Одесса как она есть" появилось видео, в котором одна из туристок показала купленные якобы креветки и рассказала удивительную историю.

"История о том, как нас развели на море. Мы решили взять тигровые креветки, увидели, какие они красивые, яркие, ну и стоили, конечно, немало", - рассказала девушка.

Также туристка отметила, что продавщица ни слова не рассказала из чего может быть изготовлен данный деликатес.

"И как же мы расстроились, когда они оказались из желатина. Просто вылитые в формочку. Так что когда будете в Затоке обязательно попробуйте эту хр*нь", - "посоветовала" отдыхающая.

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Для достоверности своих слов она сжала креветки в руке на видео. Оказалось, что "деликатес" такой плотной консистенции, что его даже разломать трудно.

Однако на каком именно пляже торговцы прибегли к такому бизнесу отдыхающая не уточнила.

Между тем, рассказ девушки удивил пользователей Сети. В комментариях люди пишут, что "хорошие натуральные и свежо сваренные креветки такого цвета не бывают.... они бледно оранжевые, а не цвета свеклы".

Напомним, в этом году отдых в Украине несколько расстроил туристов. Многие пляжи Азовского моря были завалены медузами. Отдыхающие на Черном море страдали от насекомых - комаров, морских блох и божьих коровок. Кроме этого, в Одессе прошел мощный ливень, который затопил город. Людей уносило в море.

Однако теперь ситуация улучшилась. Насекомые и медузы исчезли, а туристы любуются дельфинами, которые устраивают настоящие сценические постановки в Азовском море.

Хотя некоторые курорты с недавних пор оказались опасными для здоровья.