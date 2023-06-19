Покрытию придет конец: что нельзя жарить на антипригарной сковороде

Антипригарная сковорода - незаменимый инструмент на кухне, но использование ее с умом и знанием ограничений очень важно.

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Что нельзя жарить на антипригарной сковороде / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Антипригарная сковорода является одним из неотъемлемых инструментов для готовки без лишнего использования масла и предотвращения прилипания пищи. Однако, чтобы она служила вам долго и безупречно, важно знать, какие продукты нельзя жарить на антипригарной сковороде.

Неправильное использование может привести к повреждению антипригарного покрытия и снизить эффективность этого полезного кухонного приспособления.

Ограничение жарки жирных продуктов

Антипригарные сковороды обладают специальным покрытием, которое предотвращает прилипание пищи. Однако, некоторые продукты, особенно жирные, могут повредить это покрытие.

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Жарка слишком жирных продуктов, таких как бекон или колбаса, на антипригарной сковороде может привести к образованию высокой температуры, которая может повредить покрытие. Поэтому рекомендуется использовать другие виды посуды для жарки жирных продуктов.

Острые инструменты не подходят

Еще один важный фактор, который может повредить антипригарное покрытие сковороды, - использование острых металлических инструментов, таких как ножи или вилки, при приготовлении пищи.

Они могут царапать и разрушать покрытие, что в конечном итоге приведет к его потере эффективности. Рекомендуется использовать деревянные или силиконовые инструменты, которые не повредят антипригарное покрытие сковороды.

Кислые продукты требуют особого внимания

Еще одна категория продуктов, которую следует избегать при использовании антипригарной сковороды, - это кислые продукты. Кислота, содержащаяся в таких продуктах, может взаимодействовать с антипригарным покрытием и вызывать его разрушение.

Поэтому лучше избегать приготовления блюд, содержащих томаты, лимонный сок, уксус и другие кислые ингредиенты, на антипригарной сковороде.

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