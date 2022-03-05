Пока не победим российских захватчиков, в Украине нет выходных - Зеленский

Владимир Зеленский выступил с очередным обращением к украинцам / Reuters

Президент Владимир Зеленский выступил с очередным обращением к украинцам. По его словам, неважно, какой сейчас день недели - "в стране больше нет выходных", и так будет до самой победы над агрессором.

"Десятые сутки нашей отечественной борьбы, искренней веры и круглосуточной работы. Десятые сутки как один бесконечный день, как одна бесконечная ночь, не дающая отдыха. Сегодня суббота. Это слово на войне ничего почти не означает, как понедельник, четверг или любой другой день. Все они стали одинаковыми… Страна не знает больше выходных. Не важно, что на часах, не важно, что на календаре. И так - до победы", - заявил Зеленский.

По словам главы государства, Украине удалось не допустить гуманитарного кризиса на западной границе после вторжения России. Сейчас у Украины фактически нет границы с Польшей, которая очень помогает украинцам в эти трудные времена.

"Никто не спрашивает, какой вы национальности, веры, сколько у вас денег. Фактически у нас больше нет границы с Польшей. Дружественной Польшей. Потому что мы вместе на стороне добра. Нам не до границ. Я уверен, что уже скоро мы сможем сказать нашим людям: возвращайтесь! Возвращайтесь из Польши, из Румынии, Словакии и всех других дружественных стран. Возвращайтесь, потому что угрозы больше нет" , – сказал Зеленский.

Глава государства поблагодарил всех, кто сейчас борется за свободу и независимость Украины, и отметил, что власти уже сейчас думают над тем, как будут восстанавливать страну после победы.

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"Мы уже думаем о будущем. Для всех украинцев после войны. О том, как оживить наши города, как восстановить экономику. Уже есть решение о неотложной помощи и о десятках миллиардов долларов на восстановление Украины после войны. И это только первые решения. Я подчеркиваю: это только первые", - заявил президент.

Как сообщал Главред, на сегодня Украину покинули 1,2 миллиона беженцев на фоне войны России против Украины. Об этом сообщили в управлении Верховного комиссара ООН по делам беженцев.

Отмечается, что из 1 209 976 беженцев более половины перебрались в Польшу, остальные отправились в другие соседние страны, включая Венгрию, Словакию, Молдову и Румынию.

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