Похудение не идет, килограммы растут: 5 причин заглянуть в себя и исправить ошибки

Расскажем, почему последние килограммы не уходят и как это исправить.

почему последние килограммы не уходят / pixabay.com

Близится весна и многие представительницы прекрасного пола задумываются о необходимости привести свою фигуру в порядок после зимних праздников. Процесс похудения – длительная работа над собой и в ней бывают взлеты и падения, а также плато. В этом случае появляется вопрос, почему вес не уходит при дефиците калорий. Этому есть несколько интересных объяснений.

Похудение: основные правила снижения веса

Ликвидировать все, что было наедено на зиму и в период холодного времени года можно. Для этого нужно сократить объем пищи и калорий, то есть энергии, потребляемой с пищей, а затем увеличить ее расход. Другими словами, необходимо меньше есть и больше двигаться. При этом нельзя голодать, не стоит поглядывать в сторону монодиет. Они приведут к срыву и поеданию всего, что лежит в холодильнике.

Даже в процессе похудения нужна золотая середина. Питание должно быть сбалансированным, с достаточным объемом жидкости. В меню обязательно должны быть белки, углеводы, витамины и микроэлементы, необходимые человеку, жиры. Исключить можно и нужно все, что дает излишки жиров – майонез, жирное мясо.

Здоровое питание – это рацион, состоящий из яиц, рыбы, мяса, каш, овощей и фруктов во всех их проявлениях. Можно и нужно употреблять в пищу картофель, макаронные изделия из твердых сортов пшеницы. Орехи, сухофрукты, мед и многое другое станет отличной заменой магазинным сладостям. Однако все это нужно употреблять не более 1500-2000 калорий в день, разбивая на 3-5 приемов пищи. В совокупности с физической активностью похудение принесет положительные результаты.

Почему вес перестал снижаться: причины и их решение

Описанная выше ситуация идеальна, но что делать, если вес не уходит при дефиците калорий. Чтобы ответить на этот вопрос нужно знать о возможных причинах. Подобное явление называется плато.

Первой причиной плато может быть потребление и растрата одинакового количества калорий. То есть, ответом на вопрос, почему последние килограммы не уходят, будет уменьшение калорийности питания или увеличение нагрузок.

Второй причиной может быть снижение метаболизма. Если все и везде хорошо – работа радует, дети и любимый муж балуют, праздничные обеды и хорошее настроение, ощущение благополучия может стать причиной отказа организма отпускать лишние килограммы.

Третья причина, почему вес перестал снижаться – правильный режим дня и полноценный сон. Именно продолжительность отдыха может стать поводом для снижения метаболизма и прекращения похудения. Организм накапливает силы в жире, а не через сон и расслабление, компенсируя недостаток второго.

Четвертая причина, когда начнет уходить вес на плато – это режим питания. Если основной прием пищи приходится на вечер, то килограммы не будут уходить. При этом утренние приемы пищи превращаются в чашку кофе или чай, бутерброд. Даже при условии соблюдения суточной калорийности, килограммы не будут таять.

Пятая причина, почему вес не снижается при диете – это заболевания или патологии. Если в организме имеются подобные проблемы, то вес будет уходить с трудом. Частой причиной лишних килограммов является не жирная пища, а проблемы с щитовидкой и другими органами и системами.

Вам будет интересно: