"Похож на волка": Комаровский рассказал, откуда взялся штамм Омикрон

Комаровский рассказал о штамме Омикрон / УНИАН

В Украине уже обнаружили первый случай штама Омикрон, при этом на фоне роста количества стран, где циркулирует этот очень заразный малоизученный вариант COVID, в обществе возникает "паника".

Доктор Евгений Комаровский в эфире канала Украина поделился мнением, насколько опасения оправданы.

Также детский врач назвал ряд версий - гипотез о возможных причинах появления штамма Омикрон, который отличается от других штаммов более легким течением болезни при заражении.

Для этого Комаровский начал с образных примеров, призвав представить "самый первородный уханьский коронавирус" - условным "волком".

"И затем возникли другие вирусы: Альфа, Бета, Дельта - они похожи на этого волка. Но в то же время их можно сравнить с собаками, лайкой, овчаркой... но, тем не менее, они похожи на волка. И вдруг появляется вирус, который больше похож на йоркширскую блондинку или на болонку, а не на волка!" - объяснил он.

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При этом доктор отметил, что эволюционного пути этого превращения вирусов никто не видел.

Откуда мог взяться Омикрон

Комаровский рассказал, что существует четыре версии о новом штамме.

Первая - что именно Омикрон долго жил в организме ВИЧ-инфицированных людей. И в итоге начал передаваться другим людям. Но если такой вирус не смог убить человека с ВИЧ, чей иммунитет и так ослаблен, то скорее всего и остальным неопасен.

Вторая версия - что вариант коронавируса Омикрон мутировал в организме грызунов.

Третья - мутировавший вирус "вышел" из африканской страны, где "нет нормального медицинского контроля".

Четвертая - что "Омикрон" обменялся фрагментами генома с одним из уже существующих коронавирусов, которым болеют люди.

Как себя защитить

В итоге доктор Комаровский призывает украинцев не слишком переживать из-за Омикрона, но продолжать придерживаться карантинных профилактических мер, а также прививаться от COVID-19.

"Но не стоит впадать в панику, продолжаем делать все то, что и раньше: вакцинироваться, носить маски в общественных местах и так далее", - заключил врач.

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