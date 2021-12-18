УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

"Похож на волка": Комаровский рассказал, откуда взялся штамм Омикрон

18 декабря 2021, 21:49
Прослушать новость
Остановить

Детский врач назвал ряд версий-гипотез о возможных причинах появления штамма Омикрон.

Комаровский
Комаровский рассказал о штамме Омикрон / УНИАН

В Украине уже обнаружили первый случай штама Омикрон, при этом на фоне роста количества стран, где циркулирует этот очень заразный малоизученный вариант COVID, в обществе возникает "паника".

Доктор Евгений Комаровский в эфире канала Украина поделился мнением, насколько опасения оправданы.

Также детский врач назвал ряд версий - гипотез о возможных причинах появления штамма Омикрон, который отличается от других штаммов более легким течением болезни при заражении.

Для этого Комаровский начал с образных примеров, призвав представить "самый первородный уханьский коронавирус" - условным "волком".

"И затем возникли другие вирусы: Альфа, Бета, Дельта - они похожи на этого волка. Но в то же время их можно сравнить с собаками, лайкой, овчаркой... но, тем не менее, они похожи на волка. И вдруг появляется вирус, который больше похож на йоркширскую блондинку или на болонку, а не на волка!" - объяснил он.

Реклама

Читайте такжеНазваны два необычных симптома Омикрон-штамма коронавируса

При этом доктор отметил, что эволюционного пути этого превращения вирусов никто не видел.

Откуда мог взяться Омикрон

Комаровский рассказал, что существует четыре версии о новом штамме.

  • Первая - что именно Омикрон долго жил в организме ВИЧ-инфицированных людей. И в итоге начал передаваться другим людям. Но если такой вирус не смог убить человека с ВИЧ, чей иммунитет и так ослаблен, то скорее всего и остальным неопасен.
  • Вторая версия - что вариант коронавируса Омикрон мутировал в организме грызунов.
  • Третья - мутировавший вирус "вышел" из африканской страны, где "нет нормального медицинского контроля".
  • Четвертая - что "Омикрон" обменялся фрагментами генома с одним из уже существующих коронавирусов, которым болеют люди.

Как себя защитить

В итоге доктор Комаровский призывает украинцев не слишком переживать из-за Омикрона, но продолжать придерживаться карантинных профилактических мер, а также прививаться от COVID-19.

"Но не стоит впадать в панику, продолжаем делать все то, что и раньше: вакцинироваться, носить маски в общественных местах и так далее", - заключил врач.

Читайте также:

viber
Дельта коронавирус Евгений Комаровский Коронавирус Киев омикрон
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Лайфхаки для уборки ванной: как легко очистить кран, раковину и реанимировать ёршикЛайфхаки для уборки ванной: как легко очистить кран, раковину и реанимировать ёршик Любимый напиток - идеальное удобрение для цветов: как применить спитой чай и не погубить растениеЛюбимый напиток - идеальное удобрение для цветов: как применить спитой чай и не погубить растение Гороскоп на 2022 год для Весов: выгодные предложения, удачное стечение обстоятельств и сложные ситуацииГороскоп на 2022 год для Весов: выгодные предложения, удачное стечение обстоятельств и сложные ситуации Астролог рассказала, что ждет каждый знак зодиака в день зимнего солнцестоянияАстролог рассказала, что ждет каждый знак зодиака в день зимнего солнцестояния Беды, несчастья, непредвиденные траты: названы самые опасные дни 2022 годаБеды, несчастья, непредвиденные траты: названы самые опасные дни 2022 года
Хочешь первым узнавать о важных новостях в Telegram?
позже
Подписаться
21:54

В России выдвинули новый ультиматум НАТО и перешли к угрозам

21:49

"Похож на волка": Комаровский рассказал, откуда взялся штамм Омикрон

21:23

Воевавшим за Украину россиянам упростили получение гражданства: Зеленский подписал законВидео

21:16

Кулеба требует от Евросоюза внести ясность насчет санкций против РФВидео

20:56

Всемирный банк вновь одолжил деньги Украине: на что их потратятВидео

Реклама
20:40

Заражение Омикроном: ученые назвали неожиданный симптомВидео

20:37

Гороскоп на 2022 год для Водолеев: карьерные успехи, нереальная харизма и уникальные возможностиВидео

20:24

В Киеве вспыхнул ресторан, гости заведения выбегали на улицу

19:47

В бегах от повестки: Порошенко обнаружили в Стамбуле у ВарфоломеяВидео

19:40

Цена электроэнергии подскочит на 25%: украинцам назвали причину и срокиВидео

19:34

В Киеве зажгли огоньки на главной елке страныВидео

19:25

Газ, которого не будет, вместо угля, которого нет?мнение

19:10

Ученые сравнили риски повторного заражения Омикроном и Дельтой: какие результатыВидео

18:51

Украинцев ждет повышение налогов: Зеленский подписал "ресурсный" законВидео

18:34

ЕС пока не готов принять Украину: в МИД Латвии назвали истинную причину

18:31

На рождественские праздники в Украине ужесточают карантинВидео

17:57

Опубликованы новые фото переброски войск РФ на границу с УкраинойВидео

17:45

Украинские прилавки завалены фальсификатом масла: кто фабрикует и как отличить подделкуВидео

17:17

У Лукашенко заявили о "плацдарме НАТО" в Украине и пригрозили "ядерной дубинкой"Видео

17:08

В Европе произошло сильное землетрясение: потрусило Италию и ГрециюВидео

Реклама
16:43

Учитель изнасиловал школьницу в Кривом Роге: неожиданные подробности резонансного дела

16:31

В Киевтеплоэнерго рассказали, как не переплачивать за "коммуналку"Видео

16:07

Омикрон - в Украине: Голубовская рассказала, что пациент с новым COVID-штаммом уже болел коронавирусом

15:49

Северный поток-2 - это ошибка: в ФРГ сомневаются в запуске нового газопроводаВидео

15:35

Звезда Comedy Club попал в больницу с серьезным поражением легких

15:27

Приметы на 19 декабря: что нельзя делать в день святого Николая и как не попасть в бедуВидео

15:13

Пьяный прокурор в Кривом Роге снес остановку и прятался в авто от полицииВидео

14:49

Гогилашвили заявил об эмоциональном давлении и рассказал о наркобизнесе в УкраинеВидео

14:41

В Украине ответили на ультиматум России НАТОФотоВидео

14:36

В МИД России считают "неуместными" требования гарантий ненападения на УкраинуВидео

14:31

Гороскоп на 2022 год для Козерога: судьбоносные решения и каскад переменВидео

14:25

В Луганской области полицейский героически спас ребенка из охваченной огнем квартиры

14:05

Труп валялся на дороге: в Полтавской области нашли мертвой женщину

13:49

На Николая придет настоящая зима: Украину окутают метели и снежные заносы, а дороги - гололедицаВидео

13:43

В январе 2022 украинцам грозит дефицит хлебаВидео

13:42

Аксессуары для "защиты от 5G" оказались радиоактивными – в интернете продавали опасный товар

13:39

Полнолуние в декабре 2021: что нельзя делать в этот день и что можно, ритуал на привлечение денег

13:32

Польша изменила правила въезда для украинцевВидео

13:09

В России солдат собственноручно зашил себе рот обычной иглойВидео

13:07

Не ищите "волшебную" таблетку: Комаровский рассказал, как избавиться от кашля после COVID-19

Реклама
13:00

Гороскоп на завтра 19 декабря 2021: Ракам – везение, Девам – деньги, Скорпионам – опасностьВидео

12:46

Мужчина жестоко убил всех своих детей и отравил женщину

12:26

Клиентка Новой почты дважды заплатила за посылку, но осталась без бандеролиВидео

12:10

Полуголый Кива показал, как "православные укрепляют здоровье"Видео

12:06

"Без других стран": в РФ заявили, что будут обсуждать "гарантии безопасности" только с США

11:28

Летел на бешеной скорости: в Киеве водитель разбил более десятка авто и сбежалВидео

11:16

Киев попросил у Вашингтона новое вооружение для защиты от РФ - CNNВидео

11:11

Вспышки заболеваемости "Омикроном" в Украине нужно ожидать в феврале 2022 года – СНБОВидео

11:04

Любовный гороскоп на неделю 20-26 декабря: Ракам – опасные искушения, Девам – страстный роман, Весам - кризисВидео

10:11

Омикрон проник в Украину: выявлен первый случай заражения новым COVID-штаммом

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять