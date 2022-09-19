Похороны королевы Елизаветы II - онлайн-трансляция похоронной процессии

Сегодня британская королева Елизавета II отправляется в свой самый последний путь после 70-ти лет безупречного правления Соединенным Королевством.
Королева Елизавета II найдет свое последнее пристанище сегодня, 19 сентября, в часовне, где похоронены ее самые близкие люди. Похоронная процессия начнется в 12:00 по киевскому времени, и продлится весь день.
В половину девятого начались последние приготовления к последнему пути Елизаветы II - двери Вестминстер-холла, в котором был выставлен гроб королевы, закрылась, идет подготовка к торжественному шествию к Вестминстерскому аббатству.
В час дня гроб с королевой внесут в Вестминстерское аббатство, где начнется торжественная панихида в присутствии гостей. Она продлится около часа. После службы по всей стране объявят две минуты молчания в честь Елизаветы II, а затем прозвучит государственный гимн.
Затем гроб в катафалке, в сопровождении автомобильного кортежа с членами британской королевской семьи, отправится в часовню святого Георга. Там пройдет последняя церковная служба, после которой на гроб Елизаветы II возложат королевские регалии. Затем королевский гроб опустят в усыпальницу.
Свое последнее пристанище тело блистательной Елизаветы II обретет в мемориальной часовне ее отца - короля Георга VI. Там уже покоятся останки ее возлюбленного мужа, принца Филиппа Эдинбургского, и ее младшей сестры, принцессы Маргарет. Церемония погребения будет закрытой - лишь для членов британской королевской семьи.
Онлайн-трансляцию похорон королевы Елизаветы II можно посмотреть тут.
Умерла Елизавета II
8 сентября, во второй половине дня стало известно, что врачи обеспокоены состоянием Елизаветы II и взяли ее под медицинское наблюдение в замке Балморал.
"После оценки сегодня утром врачи королевы обеспокоены здоровьем Ее Величества и рекомендовали ей оставаться под медицинским наблюдением. Королева остается в Балморале", - сообщил представитель Букингемского дворца.
С королевой были все ее четверо детей, а также Уильям, герцог Кембриджский. Согласно порядку престолонаследования, он является следующим после своего отца Чарльза наследником британской короны.
По данным The Guardian, значительные изменения в состоянии здоровья Елизаветы II произошли в октябре 2022 года, когда она отменила поездку в Северную Ирландию и попала в больницу. С тех пор она несколько раз посещала больницу, но лечилась амбулаторно.
Ближе к 17:00 по Киеву появилась информация о смерти королевы, но она оказалась фейком. Букингемский дворец подтвердил кончину Елизаветы II только спустя несколько часов.
До самой смерти она исполняла обязанности монарха Великобритании и Королевств Содружества. Елизавета стала старейшим монархом не только в истории британской империи, но и самым долгоправящим главой государства в мире.
Теперь Британский трон по закону переходит принцу Чарльзу. Новому королю Великобритании 73 года.
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