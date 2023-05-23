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Погибнут за одну ночь: какие цветы категорически нельзя выносить летом на улицу

Анна Ярославская
23 мая 2023, 12:45 обновлено 23 мая, 12:56
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Для некоторых комнатных растений даже одна прохладная ночь на улице или неожиданный дождь могут стать губительными.
Комнатные растения
Какие цветы можно и нельзя выносить летом на улицу / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

С приходом лета и теплой погоды многие цветоводы выносят свои комнатные растения на балкон или на улицу, если живут в частном доме. Однако хорошо себя будут чувствовать на свежем воздухе далеко не все цветы. Главред разобрался, какие комнатные растения можно держать на улице летом, а какие - нет.

Какие цветы желательно летом вынести на улицу

Хорошо будут чувствовать себя на свежем воздухе трахикарпус, финик, а также некоторые орхидеи.

Также держать во дворе можно араукарию, комнатные розы, гортензию, гибискус и бересклет.

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Хорошо проведут летние каникулы на свежем воздухе устойчивые к температурным перепадам комнатные растения: фатсхедера, примула, хелксина, цимбидиум.

Средиземноморским растениям также будет комфортно. К ним относятся все виды цитрусовых, мирта, пальмовые.

Такие суккуленты, как аденидум и акокантера можно поставить в саду на целое лето.

Можно ли замиокулькас выносить летом на улицу

Весной и летом замиокулькас (долларовое дерево) можно выносить на улицу. Нужно выбрать место, куда не достают прямые солнечные лучи. Особенно стоит избегать полуденного солнца — оно наиболее вредно для растения. Минимальная дневная температура, которую выдерживает замиокулькас составляет +10°C, ночная — +6°C.

Можно ли держать спатифиллум на улице

Цветок "женское счастье" можно выносить летом на улицу, но только в сад, под тень деревьев. Если оставить растение под прямыми солнечными лучами хотя бы на время, спатифиллум получит ожог, на листьях появятся желтые или бурые пятна.

Ставить спатифиллум в совсем затененное место тоже нельзя. При недостатке света листья будут маленькими, узкими и тусклыми. При хорошем освещении они имеют ярко-зеленый цвет, а при избыточном становятся желтоватыми или беловатыми.

Можно ли орхидею вынести на улицу

Когда ночные температуры не опускаются ниже 15 °С, орхидеи можно выносить на балкон или во двор частного дома. Более яркое освещение, перепад дневных и ночных температур, а также свежий и влажный воздух усилят протекание фотосинтеза и растение станет быстрее набирать вегетативную массу.

Какие цветы необязательно выносить на улицу летом

Этим цветам будет комфортно летом как в доме, так и на улице: алоэ, драцена, фуксия, замиокулькас, плюмбаго, аралия, пустынные кактусы.

Какие цветы нельзя держать на улице

Есть и немало цветов, для которых даже одна прохладная ночь на улице или неожиданный дождь могут стать губительными. К ним относятся: декоративные бегонии, некоторые виды фиалок, диффенбахии, лиственные кактусы, а также нефролепис, адиантум, алоказии, антуриумы, комнатные маранты, монстеры, филодендроны.

Как поливать комнатные цветы на улице

Если вы отправили зеленого любимца на летние каникулы в сад, не забывайте его щедро поливать, но никогда не делайте этого под ярким солнцем. Лучшее время для полива - ранее утро или вечер.

Использовать для полива нужно только теплую воду. Если вы польете комнатное растение водой из колодца, то скорее всего оно погибнет.

Как подкармливать цветы, живущие летом на улице

Раз в две недели добавляйте в воду для полива подходящее для цветка удобрение. Этой подкормки должно быть достаточно.

Как бороться с вредителями

Как бы хорошо вашим растениям не было летом на улице, настигнуть их могут и неприятности. Например, цветок может атаковать паутинный клещ. Чтобы "отбить атаку", просто искупайте оккупированное клещом растение, ведь паразит не переносит влагу.

Если листья растений искусаны, значит, к вашему цветку нашли дорогу слизни. Поставьте горшок в мелкую емкость с водой - так слизни забудут дорогу к растению.

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