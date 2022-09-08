Подушка для сна: как правильно ее выбрать и что нужно знать

Классическая подушка подойдет большинству людей, у которых нет серьезных проблем со здоровьем / pixabay

Здоровый сон является важной составляющей жизни человека. Когда мы не высыпаемся, организм не отдыхает и не может обеспечить нам продуктивную деятельность. Чтобы отдых был полноценным, нужно знать, как правильно выбрать подушку для сна. Оптимальное положение головы в период отдыха влияет на состояние здоровья человека после пробуждения. Грамотный выбор постельной принадлежности поможет сохранить сон, что обеспечит бодрое утро с зарядом энергии на весь день.

Как правильно выбрать подушку

Когда выбираете подушку для сна, вспомните о позе, в которой вы обычно спите. Если чаще на боку, покупайте высокую подушку. Спите на спине или животе – тогда низкую. При частой смене позы сна следует выбрать средний вариант или одновременно спать со средней и низкой подушками. При необходимости низкую подушку можно убрать или положить под основную.

Какая подушка лучше 50 на 70 или 70 на 70

Наиболее распространенный вариант подушек – 70х70 см. Можно вспомнить и о варианте 50х70 см. Дело привычки. Многие покупают подушки 50 на 70, поскольку производители постельного белья шьют свои наборы таким размером наволочек. Подушка 70 на 70 стоит дороже – ткани и наполнителя для нее используется больше.

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Кроме того, человек во время сна может часто переворачиваться с боку на бок, двигаясь по горизонтали, а не вверх и вниз. Потому подушки 50 на 70 вполне хватит, чтобы комфортно спать.

На какой подушке лучше спать

Когда мы приходим в магазин, видим большое количество разных подушек. Однако делятся они лишь на два вида – ортопедические и классические. Причем обе обладают своими преимуществами и недостатками.

Самыми комфортными подушками для сна часто называют ортопедические. Когда спишь на такой подушке, голова находится и фиксируется на определенном уровне и положении. Подушка может быть в виде валика или прямоугольника со специальной выемкой для головы. Углубление бережет позвоночник от деформации во время сна. Особый наполнитель из двух слоев запоминает позу спящего и фиксирует положение головы. Она подойдет людям с заболеваниями шеи и позвоночника.

Стоит внимательно выбирать ортопедическую подушку. Бывает, компании применяют только один слой наполнителя. Подобные подушки лучше не использовать людям с травмами, заболеваниями шеи, остеохондрозом и смещением позвонков.

Преимущества подушки – она не провоцирует аллергию, сохраняет позу сна, не нарушает кровообращение в сосудах и поддерживает голову в здоровом положении.

Что касается недостатков, у подушки не меняется форма – для некоторых это может стать причиной дискомфорта. К ней нужно привыкнуть людям с бессонницей. Часто такие подушки подделывают. Неправильно выбранный бортик может и вовсе привести к ощущениям боли.

Классические подушки считаются наиболее популярными. Они мягкие и упругие. Производители выпускают их в форме квадрата или прямоугольника, размер может отличаться. Наполнители – синтетический, либо натуральный.

"Классика" не давит на шейный отдел. Можно подобрать оптимальную для вас высоту, форму и размер. Есть множество наполнителей. Цена будет зависеть от конкретного выбора.

Среди ее недостатков выделяют наличие натурального наполнителя, что может вызвать аллергическую реакцию. Подушка плохо пропускает воздух, поэтому потеет голова. Не забывайте – у натуральных наполнителей есть свой период годности, за ними нужен определенный уход.

Какой самый лучший наполнитель для подушек

Все зависит от конкретных предпочтений человека, привычек и его состояния здоровья.

Подушка из пуха, пух-перо и шерсть

Можно выбрать пух, пух-перо и шерсть – наполнители для подушек, которые всем нам хорошо известны. Они прекрасно пропускают потоки воздуха, не парят. Наполнители делают постельную принадлежность мягкой и воздушной.

Но – не забывайте: подобная "начинка" противопоказана людям с аллергией и астмой. Нужно хорошо ухаживать за такой подушкой, поскольку в наполнителях могут со временем появиться насекомые.

Также в них нет "пружинящего" эффекта.

Подушка из шелка, бамбукового волокна, эвкалиптового волокна

При аллергии можно выбрать подушку из шелка, бамбукового или эвкалиптового волокна. В составе наполнителей есть вещества, которые не позволяют размножаться микроорганизмам, бактериям и насекомым. В них не живут клещи и насекомые – очень важно для людей, которые испытывают проблемы с органами дыхания.

Подобные подушки быстро впитывают излишнюю влагу, хорошо продуваются.

Подушки из синтетических волокон

На самом деле, подушек с синтетическим наполнителем очень много – с сиилоконизированным волокном, холофайбером, синтетическим пухом, микрофайбером и синтапоном.

Они достаточно просты в уходе, гипоалергенны. В них не появляются клещи или насекомые. Подушки упругие, хорошо держат форму.

Но можно прогадать с ценой – дешевые подушки могут парить во время сна. Спустя определенное время они теряют форму и их нужно менять.