Подойдут даже дырявые: что можно сделать со старыми носками

Если у вас есть старые носки, которые уже не годятся для ношения, не спешите их выбрасывать.

https://news.glavred.info/podoydut-dazhe-dyryavye-chto-mozhno-sdelat-so-starymi-noskami-10466038.html Ссылка скопирована

Что можно сделать из старых носков / скриншот YouTube

Носки - своеобразный расходник, который мы меняем довольно часто. Уже испорченные обычно выбрасывают в мусорку, но из них еще можно выжать пользу.

Используйте старые носки для уборки дома

Если у вас есть старые носки, которые уже не годятся для ношения, не спешите их выбрасывать! Вместо этого вы можете использовать их для уборки дома. Оденьте носки на руки и начните вытирать пыль или мыть полы. Это отличная альтернатива использованию перчаток, которые могут быть неудобными и неэкологичными.

Сделайте игрушки для детей из старых носков

Старые носки могут превратиться в забавные игрушки для детей. Например, вы можете заполнить носок рисом или песком и сшить его, чтобы получилась мячик. Или вы можете сделать куклу, заполнив носок синтепоном и прикрепив к нему нитки в качестве волос.

видео дня

Сделайте подушки из старых носков

Старые носки могут быть использованы для создания мягких и удобных подушек. Просто заполните носки синтепоном или любым другим мягким материалом и зашейте отверстия. Такие подушки могут быть использованы как декоративные элементы в вашем доме, а также для комфортного сна.

Используйте старые носки для создания теплых вещей

Если у вас есть старые носки из теплых материалов, например, шерсти, вы можете использовать их для создания теплых вещей. Например, вы можете сшить из них теплые варежки или шапку. Или вы можете использовать старые носки в качестве подкладки для зимней обуви, чтобы защитить ноги от холода.

Вам может быть интересно: